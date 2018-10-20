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'un zirve takibi sürüyor

'in 9. haftasında , deplasmanda spor Baltok'u 1-0 yendi. Boluspor bu sonuçla 23 puana yükseldi ve lider Gençlerbirliği ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.10.2018 23:04
Boluspor'un zirve takibi sürüyor

Stat: Atatürk

Hakemler: Emre Malok, Kemal Mavi, Murat Altan

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Nizamettin Çalışkan (Dk. 87 Beleck), Muhammed Ali Doğan, Furkan Çil, Abdulkadir Özgen, Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Otoo (Dk. 87 Cumali Bişi), Glumac, Bülent Cevahir

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Berkay Tolga Dabanlı, İsmail Haktan Odabaşı (Dk. 61 Melih Okutan), Akabueze (Dk. 89 Burak Asan), İshak Çakmak, Etoundi, Uğur Akdemir, Ufuk Budak, Dimov, Yusuf Emre Gültekin, Mustafa Durak (Dk. 61 Guido Koçer)

Gol: Dk. 84 Guido Koçer ()

Kırmızı kart: Dk. 90+4 Abdulkadir Özgen ()

Sarı kart: Vukovic (Maç bitiminde) (Balıkesirspor Baltok)

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Boluspor'un zirve takibi sürüyor
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