Boluspor'un zirve takibi sürüyor

Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Emre Malok, Kemal Mavi, Murat Altan
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Nizamettin Çalışkan (Dk. 87 Beleck), Muhammed Ali Doğan, Furkan Çil, Abdulkadir Özgen, Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Otoo (Dk. 87 Cumali Bişi), Glumac, Bülent Cevahir
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Berkay Tolga Dabanlı, İsmail Haktan Odabaşı (Dk. 61 Melih Okutan), Akabueze (Dk. 89 Burak Asan), İshak Çakmak, Etoundi, Uğur Akdemir, Ufuk Budak, Dimov, Yusuf Emre Gültekin, Mustafa Durak (Dk. 61 Guido Koçer)
Gol: Dk. 84 Guido Koçer (Boluspor)
Kırmızı kart: Dk. 90+4 Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor Baltok)
Sarı kart: Vukovic (Maç bitiminde) (Balıkesirspor Baltok)