CANLI | Sivasspor - Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'de son 3 haftayı galibiyetsiz geçen Fenerbahçe, 9. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor'a konuk oluyor. 19.00'da başlayan ve Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Halis Özkahya yönetiyor. Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Hakan Yemişken yapıyor.

DEMİR GRUP SİVASSPOR 0-0 FENERBAHÇE

İLK 11'LER

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan Acar, Ziya Erdal, Mattias, Braz, Uğur, Medjani, Hakan, Emre Kılınç, Robinho, Rybalka, Muhammet Demir

FENERBAHÇE: Harun, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, İsmail, Eljif Elmas, Ayew, Frey, Soldado