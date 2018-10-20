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CANLI | spor -

'in 9. haftasında , Demir Grup spor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı takibini sabah.com.tr'den gerçekleştirebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 20.10.2018 18:16 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 19:02
CANLI | Sivasspor - Fenerbahçe

'de son 3 haftayı galibiyetsiz geçen , 9. hafta karşılaşmasında Demir Grup spor'a konuk oluyor. 19.00'da başlayan ve Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Halis Özkahya yönetiyor. Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Hakan Yemişken yapıyor.

DEMİR GRUP SİVASSPOR 0-0 FENERBAHÇE

İLK 11'LER

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan Acar, Ziya Erdal, Mattias, Braz, Uğur, Medjani, Hakan, Emre Kılınç, Robinho, Rybalka, Muhammet Demir

FENERBAHÇE: Harun, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, İsmail, Eljif Elmas, Ayew, Frey, Soldado

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