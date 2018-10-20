Galatasaray'da Schalke mesaisi başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Alman temsilcisi Schalke 04'le 24 Ekim Çarşamba günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında dün Bursaspor'la 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Alman temsilcisiyle yapacağı maç için teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ara vermeden Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplandı.

Kulübün açıklamasında, Bursaspor maçının tamamında sahada kalan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı, diğer oyuncuların ise dinamik ısınmayla başladığı antrenmanı koşu ve soğuma hareketleriyle tamamladığı kaydedildi.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.