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'da mesaisi başladı

, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü haftasında 04 ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.10.2018 14:57
Galatasaray'da Schalke mesaisi başladı

, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Alman temsilcisi 04'le 24 Ekim Çarşamba günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında dün Bursaspor'la 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Alman temsilcisiyle yapacağı maç için teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ara vermeden Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplandı.

Kulübün açıklamasında, Bursaspor maçının tamamında sahada kalan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı, diğer oyuncuların ise dinamik ısınmayla başladığı antrenmanı koşu ve soğuma hareketleriyle tamamladığı kaydedildi.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Galatasaray'da Schalke mesaisi başladı
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