Hıncal Uluç: Mustafa Cengiz’e 150 bin TL verirdim

Mustafa Cengiz
, Fatih Terim
'le 5 sene sözleşme yeniledi. Yani devamlılık olsun, Galatasaray
da Wenger'in Arsenal'i, Ferguson'un United'ı gibi olsun. Yok. Mustafa Cengiz geldiği günden beri Galatasaray'ı batırmakla meşgul... Şimdi kime dayanacak başta kalabilmek için? Bir, kulübü ultrAslan'a sattı. Duygun Yarsuvat
, Divan Kurulu'nda çıktı dedi ki, "ultrAslan nedir?" Bunu "Kim oluyorlar" anlamında söylemedi. Nedir dedi. Nedir sorusunun cevabı hukuki birim olaraktır. Bir tüzel kişilik mi ultrAslan? İki… Özhan Canaydın nasıl başkan oldu? "Gözlerime bakın, kimi getireceğimi anlarsınız" dedi. Fatih Terim'in adını telaffuz etmeden, ima ederek seçimi kazandı. Bu da "Bak ben Terim'le 5 senelik imzaladım."
Yani camia kontrolde, tribün kontrolde… Bir tek Sultanili 141 üye konusunda ortalığı karıştırdı. Nasıl çıkacak bilemiyorum ama onun da bir yolunu herhalde bulacaktır. Galatasaray 150 bin lira için sutopu takımını Şampiyon Kulüpler Kupası'na göndermedi. Mustafa Cengiz futbolda bir halt olayım diye amatör sporları boşluyor.
Yahu bütün bu amatör denilen sporları Türkiye'ye getiren kulüp Galatasaray… Kurucusu Galatasaray!
Ali Sami Yen'in zamanında Galatasaray'ın çim hokey takımı bile vardı. Açık söylüyorum, Mustafa Cengiz bana telefon etseydi, "Hıncal, bana 150 bin lira gönder. Sutopu takımını Avrupa'ya göndereceğim" dese verirdim. 10 dakika sonra nakden götürürdüm.
Amacı o şubeyi kapatmak… Bütün şubeler kapatılsın, bir tek futbol kalsın çünkü herkes futbolla yaşıyor. Futbol takımı başarılı olursa ben burada başkan kalırım. Hesabı bu... Böyle başkan mı olur ya?