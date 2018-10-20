Kasımpaşa - Akhisarspor (Canlı)

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan Kasımpaşa - Akhisarspor maçını Suat Arslanboğa yönetiyor.

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MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



7. dakikada sol kanattan ilerleyen Diagne'nin pasında defansın arkasına sarkan Trezeguet'in ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Fatih topu uzaklaştırdı.



9. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top ceza yayı gerisinde Josue'de kaldı. Josue'nin sert vuruşunda kaleci Ramazan meşin yuvarlağı kornere çeldi.



18. dakikada Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmadığı top, ceza sahası içinde Lopes'de kaldı. Lopes'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak sol direğin yanından dışarı gitti.

VAR GOLÜ İPTAL ETTİ



Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Kasımpaşa-Akhisarspor maçında Mbaye Diagne'nin attığı gol VAR kararı ile iptal edildi.



Süper Lig'in 9. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan Kasımpaşa - Akhisarspor karşılaşmasında VAR golü iptal etti. Mücadelenin 62. dakikasında Kasımpaşa'nın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'nin attığı gol öncesinde faul gerekçesiyle geçerli sayılmadı.



Başarılı golcü, o pozisyonun ardından 67 ve 70. dakikalarında Akhisarspor filelerini havalandırdı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Mehmet Kısal xx, Mustafa Sönmez xx



KASIMPAŞA: Ramazan xx, Popov xx, Veysel Sarı xx, Ben Youssef xx, Veigneau xx, Sadiku xx, Tarkan xx, Pavelka xx, Eduok xx, Trezeguet xx, Diagne xx

Yedekler: Murat, Eray, Onur, Uğurcan, Josue Sa, Hakan, İlhan, Koita, Mustafa, Yılmaz

Teknik Direktör: Mustafa Denizli



AKHİSARSPOR: Fatih xx, Lopes xx, Caner xx, Mustafa Yumlu xx, Kadir xx, Sissoko xx, Aykut xx, Barbosa xx, Güray xx, Joseu xx, Seleznyov xx

Yedekler: Bora, Lukac, Dany, Regattin, Onur, Larsson, Manu, İlke

Teknik Direktör: Cihat Arslan



Sarı kartlar: Mustafa Yumlu (Akhisarspor), Diagne (Kasımpaşa)

Kasımpaşalı oyuncular ve teknik ekip, maç öncesinde sahada galibiyet sözü verdi.