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, Salah ile nefes aldı

'de geride kalan 2 haftayı galibiyetsiz kapatan , 9. hafta karşılaşmasında Huddersfield'ı 'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.10.2018 22:43 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 22:43
Liverpool, Salah ile nefes aldı

'de , deplasmanda Huddersfield Town'u 1-0 mağlup etti.

Ligin 9. haftasında Kirklees Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Liverpool, yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın 24. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Tüm organizasyonlarda çıktığı son 4 maçta 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Liverpool, bu galibiyetle yeniden çıkışa geçti. Ligde 23 puana ulaşan kırmızı-beyazlı ekip, averaj farkıyla lider 'nin ardından ikinci sıraya yükseldi.

Huddersfield ise 3 puanla 19. sırada kaldı.

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Liverpool, Salah ile nefes aldı
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