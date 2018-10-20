Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Mecnun Otyakmaz: Beraberlik kabul edebileceğimiz bir sonuç

: Beraberlik kabul edebileceğimiz bir sonuç

Demir Grup spor Kulüp Başkanı , "Her iki takımın eksiklikleri, sakatları olmasına rağmen iyi mücadele ettiler. Maçın hakkı da beraberlikti. Bizde bazı pozisyonlar bulduk son tercihlerde iyi tercih yapmış olsaydık sonuca ulaşabilirdik. Beraberlik kabul edebileceğimiz bir sonuç" dedi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.10.2018 23:45
Mecnun Otyakmaz: Beraberlik kabul edebileceğimiz bir sonuç

'in 9. haftasında sahasında ile golsüz berabere kalan Demir Grup spor'da maç sonrası Kulüp Başkanı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Otyakmaz yeni Fenerbahçe yönetimiyle ilk kez karşılaştıklarını ifade ederek kulübe yaptıklarını ziyaretten ötürü teşekkür etti.

Maçı değerlendiren Otyakmaz, "İyi bir maç oldu. Her iki takımın eksiklikleri, sakatları olmasına rağmen iyi mücadele ettiler. Maçın hakkı da beraberlikti. Biz de bazı pozisyonlar bulduk son tercihlerde iyi tercih yapmış olsaydık sonuca ulaşabilirdik. Birkaç tane de Fenerbahçe'nin pozisyonu var ama hiçbiri gol olmadı. Kendi sahamızda kazanmak istememiz rağmen 0-0'lık beraberlik kabul edebileceğimiz sonuç" dedi.

"BUNDAN SONRA LİGE KOPMALAR OLUR"

Ligin 3'te 1'lik bölümünün geride kaldığını ifade eden Otyakmaz, "Bundan sonra alt tarafta açılmalar olacağını düşünüyorum. Artık takımların mazereti kalmadı. Bütün takımların hazır olması gerekiyor. Dolayısıyla şimdiye kadar ligde alt taraf yakın gitmiş olabilir. Takımların denkliği de bunda önemi olduğunu düşünüyorum. Ama bundan sonra ufak tefek kopmalar olabilir" diye konuştu.

Erman Toroğlu'ndan o isme sert eleştiri: Adam değilsin
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Mecnun Otyakmaz: Beraberlik kabul edebileceğimiz bir sonuç
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN