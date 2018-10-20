Rodrigues’e İspanya yolu!

Radyospor'a konuşan Javi Mata
, "Garry Rodrigues
'i Villarreal izliyor diyemem, çünkü başka pozisyonlarda transfer
için oyuncu bakıyorlar. Villarreal'in o pozisyonda transfere ihtiyacı yok. Valencia
sezon sonu Rus yıldızı Denis Cheryshev'i Villarreal'e verebilir ve Garry Rodrigues'le ilgilenebilir
" dedi. Mata, Enes Ünal
hakkında da "Şu an çok iyi oynuyor ve onun gelişiminden memnunlar. Real Valladolid'de ortaya koyduğu performanslar, aldığı süreler gayet iyi. Böyle giderse tekrar Villarreal'e geri dönecektir" açıklamasında bulundu. POLAT: HİZMET ETMEYE HAZIRIM
G.Saray'ın eski başkanı Adnan Polat
, yönetimin son 7 yıllık harcamalardan dolayı sıkıntıda olduğunu belirterek, "Kulübe hizmet etmeye hazırım" dedi. TRT Spor'a konuşan Polat, Arda'nın yaşadıklarını gördükçe üzüldüğünü ifade etti. Eski başkan, Terim için de "Onunla çalışmayı geçmiş dönemde istemiştim ancak şu anda böyle bir düşüncede değilim" diye konuştu.