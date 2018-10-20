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Rodrigues’e İspanya yolu!

AS Gazetesi’nden , ’nın sezon sonunda ’ın yıldızını edebileceğini ileri sürdü

Giriş Tarihi: 20.10.2018
Rodrigues’e İspanya yolu!
Radyospor'a konuşan , "'i Villarreal izliyor diyemem, çünkü başka pozisyonlarda için oyuncu bakıyorlar. Villarreal'in o pozisyonda transfere ihtiyacı yok. sezon sonu Rus yıldızı Denis Cheryshev'i Villarreal'e verebilir ve Garry Rodrigues'le ilgilenebilir" dedi. Mata, hakkında da "Şu an çok iyi oynuyor ve onun gelişiminden memnunlar. Real Valladolid'de ortaya koyduğu performanslar, aldığı süreler gayet iyi. Böyle giderse tekrar Villarreal'e geri dönecektir" açıklamasında bulundu.

POLAT: HİZMET ETMEYE HAZIRIM
G.Saray'ın eski başkanı , yönetimin son 7 yıllık harcamalardan dolayı sıkıntıda olduğunu belirterek, "Kulübe hizmet etmeye hazırım" dedi. TRT Spor'a konuşan Polat, Arda'nın yaşadıklarını gördükçe üzüldüğünü ifade etti. Eski başkan, Terim için de "Onunla çalışmayı geçmiş dönemde istemiştim ancak şu anda böyle bir düşüncede değilim" diye konuştu.
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Rodrigues’e İspanya yolu!
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