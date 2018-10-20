Son dakika: Beşiktaş'ın 3 yıldızı kadroda yok

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın saat 19.00'da Bornova Stadı'nda Göztepe ile karşılaşacak. Adriano Correia, Pepe ve Adem Ljajic sakatlıkları nedeniyle, Domagoj Vida ise cezalı olması nedeniyle Göztepe maçının kadrosunda yer almadı.



Teknik Direktör Şenol Güneş, Göztepe maçı kadrosuna şu futbolcuları dahil etti:



Loris Karius

Tolga Zengin

Utku Yuvakuran

Gökhan Gönül

Enzo Roco

Fatih Aksoy

Caner Erkin

Atiba Hutchinson

Gary Medel

Necip Uysal

Tolgay Arslan

Oğuzhan Özyakup

Dorukhan Toköz

Ricardo Quaresma

Jeremain Lens

Gökhan Töre

Güven Yalçın

Ryan Babel

Vagner Love

Cyle Larin

Mustafa Pektemek

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