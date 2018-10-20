Son dakika: Beşiktaş'ın 3 yıldızı kadroda yok

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın saat 19.00'da Bornova Stadı'nda Göztepe ile karşılaşacak. Adriano Correia, Pepe ve Adem Ljajic sakatlıkları nedeniyle, Domagoj Vida ise cezalı olması nedeniyle Göztepe maçının kadrosunda yer almadı.
Teknik Direktör Şenol Güneş, Göztepe maçı kadrosuna şu futbolcuları dahil etti:
Loris Karius
Tolga Zengin
Utku Yuvakuran
Gökhan Gönül
Enzo Roco
Fatih Aksoy
Caner Erkin
Atiba Hutchinson
Gary Medel
Necip Uysal
Tolgay Arslan
Oğuzhan Özyakup
Dorukhan Toköz
Ricardo Quaresma
Jeremain Lens
Gökhan Töre
Güven Yalçın
Ryan Babel
Vagner Love
Cyle Larin
Mustafa Pektemek