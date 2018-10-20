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: Fenerbahçe beklediğimiz gibi oynadı

Demir Grup spor Teknik Direktörü , golsüz biten Fenerbahçe maçı sonrası, "Oyun verimliliğimiz düşüktü ama mücadelemiz, isteğimiz üst seviyedeydi" dedi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.10.2018 22:13 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 22:14
Tamer Tuna: Fenerbahçe beklediğimiz gibi oynadı

'in 9. haftasında Fenerbahçe ile sahasında golsüz berabere kalan Demir Grup spor'da Teknik Direktör düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Maçtan önce kazanmayı çok arzuladıklarını söyleyen Tuna, "Ancak mücadelede o kadar da iyi oynayamadık. 8 haftalık periyotta topa sahip olan, kazanmasa da oyun üretkenliği yüksek bir takımken bugün bunları ortaya koyamadık. Oyun verimliliğimiz düşüktü ama mücadelemiz, isteğimiz üst seviyedeydi. Bu da 1 puanı sağladı bize. Bugün üretkenliğimiz çok azdı. Biz böyle bir takım değiliz. Fenerbahçe'ye karşı oynadığınızda bazen kaybedebilecek pozisyonları verebiliyorsunuz. Özellikle 60. dakikadan sonra oyuncu değişiklikleriyle, duran toplarda ki etkinlikleriyle pozisyon verdik ama oyun üstünlüğü her iki takımda gitti geldi. Mücadelemiz ve fiziksel anlamda iyi oluşumuz puan kazanmamızı sağladı" dedi.

Tuna, Fenerbahçe karşısında gol yemeden maçı bitirmenin de önemli olduğunun altını çizerek, Fenerbahçe'nin beklediklerini gibi oynadığını ancak Sivasspor'un bekleneni veremediğini ifade etti.

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Tamer Tuna: Fenerbahçe beklediğimiz gibi oynadı
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