Başakşehir’de hasret bitti

Medipol Başakşehir
, sahasında ağırladığı Kayserispor
'u tek golle geçerek 3 puana ulaştı. Yakaladığı çok sayıda pozisyondan yararlanamayan İstanbul ekibinde 40. dakikada Edin Visca'nın pasıyla ceza sahasında buluşan Mossoro sert bir vuruşla ağları havalandırdı.
Bu golle kazanarak 3 maçlık beraberlik serisini bitiren Başakşehir, puanını 18 yaparak zirvedeki Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Kayserispor'un ise kazanamama serisi 5 maça çıktı ve sarı-kırmızılılar 9 puanda kaldı. ARDA 169 GÜN SONRA
10 maçlık cezası biten Arda Turan
, karşılaşmada yedek kulübesindeki yerini alırken forma şansı bulamadı. Ligde son olarak geçen sezon Sivas ile 4 Mayıs 2018'de oynanan mücadelede forma giyen Arda, 169 gün sonra kadroda yer aldı. M.BAŞAKŞEHİR-KAYSERİSPOR: 1-0
STAT:
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim GOL: Mossoro
(40) SARI KARTLAR:
Mahmut, Caiçara, İrfan Can, Elia, Soner / Lopes, Mert MEDİPOL BAŞAKŞEHİR:
Mert 6, Caiçara 5, Da Costa 5, Epureanu 5, Clichy 5, Mahmut 5, İrfan Can 5 (dk.73 Soner 4), Visca 6, Mossoro 7, Elia 6 (dk.90 Napoleoni ?), Adebayor 5 (dk.73 Bajic 5) KAYSERİ:
Lung 5, Lopes 4, Sapunaru 4 (dk.69 Mert 4), Levent 5, Atila 5, Mensah 5, Kana Biyik 5, Varela 4 (dk.85 Kucher 4), Chery 5, Bilal 5, Umut 5 HAKEMLER:
Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Candaş Elbil