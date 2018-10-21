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’de hasret bitti

’u ’nun golüyle 1-0 mağlup eden turuncu-lacivertliler, 3 maç aradan sonra galip geldi

Giriş Tarihi: 21.10.2018
Başakşehir’de hasret bitti
Medipol , sahasında ağırladığı 'u tek golle geçerek 3 puana ulaştı. Yakaladığı çok sayıda pozisyondan yararlanamayan İstanbul ekibinde 40. dakikada Edin Visca'nın pasıyla ceza sahasında buluşan Mossoro sert bir vuruşla ağları havalandırdı. Bu golle kazanarak 3 maçlık beraberlik serisini bitiren Başakşehir, puanını 18 yaparak zirvedeki Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Kayserispor'un ise kazanamama serisi 5 maça çıktı ve sarı-kırmızılılar 9 puanda kaldı.

ARDA 169 GÜN SONRA
10 maçlık cezası biten , karşılaşmada yedek kulübesindeki yerini alırken forma şansı bulamadı. Ligde son olarak geçen sezon Sivas ile 4 Mayıs 2018'de oynanan mücadelede forma giyen Arda, 169 gün sonra kadroda yer aldı.

M.BAŞAKŞEHİR-KAYSERİSPOR: 1-0
STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
GOL: (40)
SARI KARTLAR: Mahmut, Caiçara, İrfan Can, Elia, Soner / Lopes, Mert
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert 6, Caiçara 5, Da Costa 5, Epureanu 5, Clichy 5, Mahmut 5, İrfan Can 5 (dk.73 Soner 4), Visca 6, Mossoro 7, Elia 6 (dk.90 Napoleoni ?), Adebayor 5 (dk.73 Bajic 5)
KAYSERİ: Lung 5, Lopes 4, Sapunaru 4 (dk.69 Mert 4), Levent 5, Atila 5, Mensah 5, Kana Biyik 5, Varela 4 (dk.85 Kucher 4), Chery 5, Bilal 5, Umut 5
HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Candaş Elbil
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Başakşehir’de hasret bitti
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