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Bir tek Cocu memnun!

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren ’de teknik direktör Cocu, takımının iyi oynadığını ama gol atamadığı için puan kayıplarının geldiğini ifade etti

Giriş Tarihi: 21.10.2018
Bir tek Cocu memnun!
Teknik Direktörü Phillip Cocu maçın ardından özellikle taraftarların tepkisini çekecek açıklamalarda bulundu. İşte Cocu'nun kötü sonuçlar için savunması: "Yine hayal kırıklığıyla ayrıldığımız bir akşamı geride bırakıyoruz. Bana göre iyi oynadık... İlk yarıda üretmekte zorlandık ama rakibimiz de bir şeyler üretemedi. İkinci yarıda çok daha fazla pozisyon ürettik. Açık konuşmak gerekirse gol atmakta çok zorlanıyoruz. Puan kayıplarının da temel sebebi bu. Son birkaç maçtır takım halinde doğru davranışlar gösteriyoruz ama futbolda en temel mesele gol atabilmek. Bu durumda olmamızın birçok sebebi var. Bu işte herkesin sorumluğulu var... Ben sorumluyum, futbolcular sorumlu... Yönetimin sorumlulukları var. 2-3 tane iyi skor almaya ihtiyacımız var ki baskıdan kurtulalım. Ne ben ne de oyuncularım şampiyonluk konuşacak durumda değiliz."
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Bir tek Cocu memnun!
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