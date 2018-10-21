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18 günde 5 maç yapacak

, 18 günde 3 , 2 Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 5 resmi maça çıkacak. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmaların 3’ünü deplasmanda, derbisini ise evinde oynayacak.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.10.2018 13:34
Galatasaray 18 günde 5 maç yapacak

'ı Kasım ayındaki milli maç arasına kadar zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılılar 24 Ekim'deki 04 ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçıyla birlikte ligde 10 Kasım'daki Kayserispor müsabakasına kadar 18 günde 5 resmi karşılaşmaya çıkacak.

Aslan bu süreçte 3 lig, 2 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 3 puan arayacak. Lig müsabakaları içinde de ile derbide karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçların 3'ünü deplasmanda 2'sini Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacak.

Galatasaray'ın 24 Ekim-10 Kasım arasında oynayacağı müsabakalar şöyle:

24 Ekim Çarşamba: Galatasaray - Schalke 04 (UEFA Şampiyonlar Ligi)
28 Ekim Pazar: Yeni Malatyaspor - Galatasaray (Spor Toto )
2 Kasım Cuma: Galatasaray - Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig)
6 Kasım Salı: Schalke 04 - Galatasaray (UEFA Şampiyonlar Ligi)
10 Kasım Cumartesi: Kayserispor - Galatasaray (Spor Toto Süper Lig)

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Galatasaray 18 günde 5 maç yapacak
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