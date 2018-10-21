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, 'u konuk edecek

, 'in 9. haftasında yarın 'u konuk edecek.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.10.2018 12:08
Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek

, 'in 9. haftasında yarın 'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Ligin 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 4-2, 8. haftada deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek bu sezon ilk kez art arda 2 maç kazanan bordo-mavililer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da mağlup etmesi halinde 26 hafta sonra ilk kez 3 maç üst üste kazanma başarısı gösterecek.

Karadeniz ekibi, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp 19 puanlı lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indirerek zirve yolunda bir engeli daha aşmanın mücadelesini verecek.

Bordo-mavili takımda ve Kamil 'nin sakatlıkları bulunuyor.

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Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek
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