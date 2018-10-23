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- maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

, Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki üçüncü maçında 04 ile karşı karşıya gelecek. Peki saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.10.2018 09:58 Güncelleme Tarihi: 23.10.2018 10:02
Galatasaray - Schalke maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Alman temsilcisi Schalke 04 ile oynayacağı maça Avrupa'daki 100. galibiyetini almak için çıkacak. Sarı-kırmızılılar bugüne kadar Avrupa'da oynadığı 273 müsabakada 99 galibiyet, 103 mağlubiyet ve 71 beraberlik aldı.

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, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında yarın sahasında saat 22.00'de Almanya'nın takımı karşı karşıya gelecek. Mücadelenin yayıncı kuruluşu henüz netlik kazanmış değil ancak Galatasaray - Schalke maçının beIN Sports'dan canlı olarak yayınlanması bekleniyor. Merak edilen bir başka konu ise karşılaşmanın şifreli mi yoksa şifresiz mi yayınlanacağı. Bu sorunun cevabı da maç saatine kadar belli olacak. Grupta geri kalan 2 müsabakada sarı-kırmızılılar, 3 puanla 3 sırada yer alırken, Schalke ise 4 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor.

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AVRUPA'DA 274. RANDEVU

Galatasaray, Schalke karşılaşması ile Avrupa kupalarında 274. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılılar daha önce çıktığı 273 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 103 maçta rakiplerine mağlup olan Aslan, 71 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Söz konusu müsabakalarda Cim Bom rakip fileleri 373 kez havalandırırken, kalesinde ise 405 gol gördü.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ 107. MAÇ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 106 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarda 28 kez sahadan galip ayrılırken, 52 kez rakiplerine mağlup oldu. 26 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Galatasaray, attığı 109 gole karşın kalesini 176 gole kapatamadı.

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SCHALKE İLE 3. RESMİ KARŞILAŞMA

Galatasaray ile Schalke bugüne kadar resmi maçlarda iki kez rakip oldu. İki takım 2012-2013 sezonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona ererken, Almanya'daki karşılaşmayı Umut Bulut'un son dakika golü ile 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, çeyrek finale kalmıştı.

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SAKATLIKLAR FAZLA

Galatasaray'da sakatlıkların fazlalığı Teknik Direktör Fatih Terim'in elini zorlaştırıyor. Emre Akbaba'nın yanı sıra milli takımdan sakat dönen Onyekuru'ya, Bursaspor maçında da birçok isim eklendi. Ligdeki mücadelede Serdar Aziz, Fernando ve Sofiane Feghouli sakatlığından dolayı henüz ilk yarı dolmadan oyundan çıkmış ve Teknik Direktör Fatih Terim, karşılaşmanın ilk yarısında 3 oyuncu değişikliği hakkını da kullanmıştı. Lokomotiv Moskova maçında kırmızı kart gören ve Porto karşılaşmasında cezasını çeken orta sahanın önemli ismi Badou Ndiaye, Schalke müsabakasında sahadaki yerini alacak.

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DÜDÜK FRANSIZ BENOİT BASTİEN'DE

Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. Bastien'ın yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yaparken, Benoit Millot ile Jerome Miguelgorry ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cyril Mugnier olacak.

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Galatasaray - Schalke maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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