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Valbuena ve Soldado bu yüzden oynamıyor

'de ’nın 25, ’nun ise 20 maça çıkması halinde sezon sonu bitecek olan sözleşmeleri otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak. Fenerbahçe yönetimi de iki oyuncu konusunda bu nedenle tedbirli davranıyor.

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.10.2018
Valbuena ve Soldado bu yüzden oynamıyor

'de Sivasspor maçına kadar Soldado, ligin ilk maçlarından sonra ise Valbuena'nın neden oynatılmadığı kamuoyunun cevabını en çok merak ettiği soruydu. Slimani'nin sakatlığında Roberto Soldado'ya ilk 11'de şans verilirken, Mathieu Valbuena 0-0 giden mücadelede ısınmaya dahi gönderilmedi. İki oyuncunun az oynatılmasındaki ana sebebin sözleşmelerindeki maddeler olduğu ortaya çıktı.

YILLIK MALİYETLERİ HAYLİ YÜKSEK

Her iki oyuncunun da sözleşmeleri sezon sonu bitiyor. Ama iki oyuncunun sözleşmelerindeki 1 yıllık opsiyon Fenerbahçe futbol yönetimini tedbirli davranmaya itiyor. Soldado, bu sezon 20 maç oynarsa sözleşmesi otomatikman 1 yıl uzuyor. Valbuena ise 25 maçta forma giyerse aynı şekilde 1 yıl lık sözleşmeye daha sahip oluyor. Soldado sözleşmesindeki ekstralarla yılda yaklaşık 4 milyon Euro kazanıyor. Valbuena'da bu ücret; yıllık 3.5 milyon Euro civarında...

Fenerbahçe'ye Avrupa'da büyük şok

SOLDADO

Ligde 5, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 2, toplamda 7 maça çıkan ve kadrosunda bulunmayan İspanyol golcü, 13 resmi karşılaşma sonrası 1 yıllık sözleşmeye hak kazanacak.

VALBUENA

Bu sezon 3 lig, 2 Şampiyonlar Ligi ön eleme ve 1 Avrupa Ligi olmak üzere 6 maça çıktı. Fransız oyuncu, sezon sonuna kadar 19 resmi maça daha çıkarsa sözleşmesi bir yıl uzuyor.

ANALİZ POLEMİĞİ

Fenerbahçe'de analist Turgay Altay'ın görevine son verilmesinin ardından çıkılan ilk maç olan Sivasspor karşılaşması kafalarda soru işareti oluşmasına neden oldu. Rakip takımda cezalı Douglas'ın yerine sol ayaklı Ziya sağ bek oynarken, bu bölgede hayli zorlandı. Buna rağmen Fenerbahçe, iki sol bek İsmail ve Hasan Ali ile maça başladı. Ziya'yı zorlayacak bir hücum oyuncusu kullanılmaması polemikleri beraberinde getirdi. Cocu'ya "Ekibi rakipleri iyi analiz edemiyor" eleştirileri geldi.

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Valbuena ve Soldado bu yüzden oynamıyor
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