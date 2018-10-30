Erman Toroğlu: İyi ki ‘VAR’ var!

Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti. Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 3 ve 40'ıncı dakikalarda Mustafa Pektemek, 72'nci dakikada Caner Erkin ve 79'uncu dakikada Vagner Love kaydetti. Konuk ekibin tek golünü 49'uncu dakikada Enzo Roco kendi kalesine attı. SABAH Gazetesi'nin usta kalemi Erman Toroğlu maçı değerlendirirken VAR sistemi ve karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım'la ilgili çok konuşulacak tespitlerde bulundu. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı...