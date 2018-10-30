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: İyi ki ‘VAR’ var!

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında - maçını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 30.10.2018 10:07 Güncelleme Tarihi: 30.10.2018 10:14
Erman Toroğlu: İyi ki ‘VAR’ var!

Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında 'u 4-1 mağlup etti. Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 3 ve 40'ıncı dakikalarda Mustafa Pektemek, 72'nci dakikada Caner Erkin ve 79'uncu dakikada Vagner Love kaydetti. Konuk ekibin tek golünü 49'uncu dakikada Enzo Roco kendi kalesine attı. SABAH Gazetesi'nin usta kalemi maçı değerlendirirken VAR sistemi ve karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım'la ilgili çok konuşulacak tespitlerde bulundu. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı...

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Erman Toroğlu: İyi ki ‘VAR’ var!
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