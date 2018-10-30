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’da ile en çok Muslera karşılaştı

’ın Uruguaylı file bekçisi , 'ye karşı oynadığı 19 maçla mevcut takımdaki derbi tecrübesi en fazla olan futbolcu olarak yer alıyor.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.10.2018 11:16
Galatasaray’da Fenerbahçe ile en çok Muslera karşılaştı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda ezeli rakibi ile karşı karşıya gelecek 'da derbi tecrübesi en çok olan iki futbolcu bulunuyor.

2011-2012 sezonunda takıma katılan Selçuk İnan ile , sarı-kırmızılı forma ile Fenerbahçe derbisi tecrübesi en çok olan futbolcular olarak ön plana çıkıyor. Galatasaray'da 8. sezonunu geçiren ikiliden Muslera, sarı-lacivertlilere karşı 19 müsabakaya çıktı. Selçuk ise 18 derbi karşılaşmasında görev aldı.

Uruguaylı file bekçisi, sarı-lacivertli takıma karşı 19 karşılaşmada 16 gol yerken, 8 kez de kalesini gole kapadı. Selçuk İnan ise oynadığı 18 maçta sarı-lacivertli fileleri 3 defa havalandırdı.

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Galatasaray’da Fenerbahçe ile en çok Muslera karşılaştı
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