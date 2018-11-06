Mitchell Donald, Trabzonspor maçında yok

Evkur Yeni Malatyaspor, 9 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Alanya maçında sakatlanan Mitchell Donald, bordo-mavili ekibe karşı forma giyemeyecek.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı bulunan kaleci Ertaç Özbir, ameliyat sonrası iyileşme sürecini geçiren forvet Ömer Şişmanoğlu ve geçen haftaki Alanyaspor maçında sakatlanan Mitchell Donald katılmadı.

Bu futbolculardan Donald'ın ayak bileğindeki ödemden dolayı Trabzonspor ile oynanacak maçta forma giymesinin çok zor olduğu, Hollandalı futbolcunun tedavisine başlanıldığı belirtildi. Uzun süredir sakatlığından dolayı antrenmanlara katılamayan sağ bek Sincere Seth de takımla birlikte çalışmalara başladı.