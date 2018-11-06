Erol Bulut, sarı-siyahlı ekibin Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Aldıkları galibiyetler sonrası morallerinin düzeltiğini ve öz güvenlerinin arttığını aktaran Bulut, arka arkaya ligde Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Kırklarelispor maçlarını kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Erol Bulut, bu hafta deplasmanda karşılaştıkları Aytemiz Alanyaspor maçının zor geçeceğini bildiklerini anlatarak, "Aytemiz Alanyaspor, bize karşı baskılı oynadı ancak biz 98 dakika nasıl defans yapılır onu göstermiş olduk. Karşılaşmada hücum ve üretkenlik anlamında çok fazla bir şey üretemedik. Sadece iyi defans yaptık. Kurtardığımız bir penaltı var. O dönüm noktası oldu. Attığımız gol sonrası skoru korumasını da bildik. 3 puan kazandığımız için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

"YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Herkesin güzel futbol izlemek istediğini dile getiren Erol Bulut, şöyle devam etti:

"Geçen sezon iyi oynadığımız ve kazanmamız gereken maçlarda puanlar kaybettik. Bazen iyi defans yaparak da maçı kazanabiliyorsunuz. Bunun birçok örneği hem Türkiye'de hem de Avrupa'da var. Biz bunu uyguladık. Abdullah (Avcı) hocanın güzel bir sözü var. Benim de hep üzerinde durduğum bir cümle. 'İyi bir oyun size maçı kazandırır ama iyi bir defans umduğunuz, istediğiniz hedefi getirir'. (Aytemiz Alanyaspor maçında) Biz bunu uyguladık, 3 puan aldık, yolumuza devam ediyoruz."

"İSTEDİĞİMİZ 3 PUAN VAR"

Erol Bulut, milli maç öncesinin kendilerine iyi gelmediğini hatırlatarak, "Futbolcularımla toplantı yaparak, bu konuyu dile getirdim. Galatasaray maçına nasıl konsantre olduysak, Trabzonspor maçında da aynı ciddiyetle sahada olmamız gerekiyor. Çünkü Trabzonspor bu ligin en iyi pas yapan ikinci takımı. Hızlı hücuma çıkan bir takım. Küçük sorunları gözüküyor olabilir ama biz yine de tedbirli olacağız ve çalışmalarımızı ona yönelik yapacağız. Çünkü istediğimiz 3 puan var." şeklinde konuştu.

Bulut, Trabzonspor maçının çok önemli olduğunu belirterek, taraftarlardan stadı doldurmalarını beklediklerini sözlerine ekledi.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmanın basına açık ilk bölümünde futbolcular, koşu ve pas çalışması yaptı.

Malatya ekibinde sakatlıkları bulunan oyunculardan kaleci Ertaç Özbir antrenmana katılmazken, Sincere Seth ise takımdan ayrı çalıştı.