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, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

, Spor Toto Süper Lig'de 9 Kasım Cuma günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.11.2018 13:35
Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

'da Teknik direktör yönetiminde 'nde gerçekleştirilen antrenmana tedavileri yapılan , Onur Kıvrak ve kondisyon salonunda çalışan Abdülkadir Ömür katılmadı. Yusuf Yazıcı ile Mustafa Akbaş ise sahada özel bir çalışma yaptı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı.

RODALLEGA İLE GÖRÜŞME

Dün takımla toplantı yaptıktan sonra golcü oyuncu Hugo Rodallega ile özel görüşme gerçekleştiren teknik direktör Karaman, bugün de Kolombiyalı oyuncuyla bir araya geldi.

Antrenman sonrasında, oyuncuların büyük bölümü gittikten sonra Karaman, yaklaşık 10 dakika boyunca Rodallega ile konuştu.

spor, yarın yapacağı antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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