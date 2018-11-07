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'ta ve Adriano kadroda yok

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. maçında deplasmanda Genk ile karşılaşacak olan 'ta bu mücadelenin kafilesi belli oldu. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Adriano ve Belçika'ya götürülen isimler arasında yer almadı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.11.2018 13:15
Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Adriano kadroda yok

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Genk deplasmanında boy gösterecek olan , İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı ve Belçika'ya gitmek üzere hareket etti.

Siyah-beyazlılarda bu maç öncesinde kafilede 20 isim yer aldı. Hafta içinde sakatlıkları nedeniyle antrenmanlarda yer almayan , ve Adriano, Belçika kafilesinde yer almadı. T

eknik Direktör Şenol Güneş'in Genk maçı için kafileye dahil ettiği isimler şöyle:

", Loris Karius, Utku Yuvakuran, Pepe, Enzo Roco, Domagoj Vida, Fatih Aksoy, , , , , , Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, , , , Vagner Love, Cyle Larin, ."

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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Adriano kadroda yok
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