Ümraniyespor 0-0 Altınordu

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında, Ümraniyespor ile Altınordu arasında oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.
Stat: Ümraniye Belediyesi
Hakemler: Erkan Özdamar, Cem Özbay, Ali Tuna
Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan (Dk. 67 Alaaddin Okumuş), Appindangoye, Tarık Tekdal, Mucahit Albayrak, Serkan Göksu, Muhammed Gönülaçar (Dk. 55 Recep Aydın), Vasilogiannis, Madinda, Emircan Altıntaş (Dk. 61 Atabey Çiçek), Leandrinho
Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Mehmet Enes Sığırcı, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Acer, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert (Dk. 59 Hüseyin Atakan Üner), Mehmet Murat Uçar (Dk. 82 Anıl Koç), Alican Özfesli, Sefa Yılmaz, Serdar Deliktaş (Dk. 73 Berkay Samancı)
Sarı kartlar: Dk. 15 Oğuz Ceylan, Dk. 61 Recep Aydın, Dk. 67 Mucahit Albayrak (Ümraniyespor), Dk. 35 Oğulcan Ülgün, Dk. 45+1 Mehmet Murat Uçar, Dk. 90+2 Sefa Yılmaz (Altınordu)