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spor 0-0

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında, spor ile arasında oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.11.2018 15:45
Ümraniyespor 0-0 Altınordu

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında, spor ile arasında oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.

Stat: Ümraniye Belediyesi

Hakemler: Erkan Özdamar, Cem Özbay, Ali Tuna

Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan (Dk. 67 Alaaddin Okumuş), Appindangoye, Tarık Tekdal, Mucahit Albayrak, Serkan Göksu, Muhammed Gönülaçar (Dk. 55 Recep Aydın), Vasilogiannis, Madinda, Emircan Altıntaş (Dk. 61 Atabey Çiçek), Leandrinho

Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Mehmet Enes Sığırcı, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Acer, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert (Dk. 59 Hüseyin Atakan Üner), Mehmet Murat Uçar (Dk. 82 Anıl Koç), Alican Özfesli, Sefa Yılmaz, Serdar Deliktaş (Dk. 73 Berkay Samancı)

Sarı kartlar: Dk. 15 Oğuz Ceylan, Dk. 61 Recep Aydın, Dk. 67 Mucahit Albayrak (Ümraniyespor), Dk. 35 Oğulcan Ülgün, Dk. 45+1 Mehmet Murat Uçar, Dk. 90+2 Sefa Yılmaz (Altınordu)

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Ümraniyespor 0-0 Altınordu
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