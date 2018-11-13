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ve 'nun yeni hocası...

Milli futbolcular ve 'nun forma giydiği 'da teknik direktörlük görevi için ile anlaşma sağlandı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.11.2018 10:06
Emre Mor ve Okay Yokuşlu'nun yeni hocası...

İspanya ekibi Celta Vigo'da teknik direktörlüğe Miguel Cardoso getirildi.

Celta Vigo Kulübü, görevinden ayrılan Antonio Mohamed'in yerine 46 yaşındaki Portekizli teknik adam Cardoso ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Birçok takımda yardımcı antrenörlük görevi üstlenen Cardoso, ülkesinin Rio Ave ve Fransa'nın Nantes ekiplerinde teknik direktörlük yaptı.

Milli futbolcular Emre Mor ve Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği Celta Vigo, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde 12 haftada topladığı 14 puanla 14. sırada yer alıyor.

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Emre Mor ve Okay Yokuşlu'nun yeni hocası...
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