Kayserispor'un kâbusu ilk 40 dakika

Kayserispor, ligde geride kalan 12 hafta sonunda toplam 17 gol yerken bu gollerin büyük çoğunluğu ilk yarılarda geldi. Sarı-Kırmızılı takım bu sezon oynadığı maçların ilk yarılarında kalesinde tam 11 görerek ligde ilk yarılar baz alındığında en fazla gol yiyen takım konumuna geldi. Kayserispor diğer 6 golü ise kalesinde ikinci yarıda gördü.

Kayserispor'un ilk yarıda yediği gollerin 10 tanesi ilk 40 dakika içesinde geldi. Kayseri temsilcisi, ligin ilk 12 haftalık periyodunda oynadığı maçlarda Fenerbahçe'den 31, Göztepe'den 18 ve 20, Atiker Konyaspor'dan 40 ve 45, Beşiktaş'tan 33, Çaykur Rizespor'dan 25, Medipol Başakşehir'den 40, MKE Ankaragücü'nden 15 ve 27, Galatasaray'dan ise 18. dakikada gol yedi.

Bunların arasında Atkiker Konyaspor'dan 45. dakikada yenilen gol dışındakilerin tamamının ilk 40 dakika içinde gelmesi dikkat çekti. Kayserispor, bu sezon 1.4 gol yeme ortalaması ile oynarken, ligde sadece 10 gol atarak maç başına 0.83 gol ortalaması yakalayabildi.

İLK ÜÇ HAFTA GOL YEMEMİŞTİ

Kayserispor bu sezon toplamda 4 maçı gol yemeden tamamladı. Özellikle ligin 3. haftasında gol yemeyen tek takım olarak dikkat çeken sarı kırmızılı takım Antalyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmalarını gol yemeden tamamlamıştı. Kayseri ekibi son olarak ise ligin 10. haftasında 2-0 kazandığı Demir Grup Sivasspor maçını gol yemeden tamamladı. Kayserispor, ligde oynadığı son iki haftada ise Ankaragücü'ne 3-1, Galatasaray'a ise 3-0 yenilerek taraftarını üzdü.