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Süper Lig'in centilmeni

'in geride kalan 12 haftalık bölümünde 4 takım kırmızı kart görmedi. Ligin performansıyla öne çıkan ekiplerinden , aynı zamanda 18 sarı kartla en centilmen takım konumunda bulunuyor. Son sırada yer alan Çaykur Rizespor ise 6 kırmızı kartla ligin şu ana kadarki en "hırçın" takımı oldu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.11.2018 11:23 Güncelleme Tarihi: 13.11.2018 11:25
Süper Lig'in centilmeni Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig'in 12 haftalık bölümünde Kasımpaşa, centilmen bir görüntü sergiledi.

Ligin 12 haftalık periyodunda 463 sarı, 34 kırmızı kart çıktı. 18 takımdan Bursaspor, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor, maçlarını kırmızı kart görmeden tamamladı.

Bu dört takımdan futbolcusu daha az sarı kart gören Kasımpaşa, gösterdiği başarılı performansın yanı sıra centilmenlikte de öne çıktı.

Spor Toto Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ve 22 puanla üçüncü sırada bulunan Kasımpaşa, 12 haftayı 18 sarı kartla bitirdi.

Ligin en çok gol (26) atan takımı konumundaki Kasımpaşa'yı centilmenlikte 21 sarı kartla Trabzonspor izledi.

Lider Medipol Başakşehir 26, Samet Aybaba yönetimindeki Bursaspor da 29 sarı kartla ligin centilmen ekipleri arasında yer aldı.

LİGİN "HIRÇINI" ÇAYKUR RİZESPOR

Ligde 12 haftalık periyodun en "hırçın" takımı ise 6 kırmızı kartla Çaykur Rizespor oldu.

Son sırada yer alan Çaykur Rizespor'da Koray Altınay, Matic Fink, Samudio, Abdullah Durak, Orhan Ovacıklı ve Marwane Saadane kırmızı kart gördü.

Kayserispor da gördüğü 4 kırmızı kartla ligin "hırçın" ekipleri arasında yer aldı.

Ertuğrul Sağlam yönetiminde lige istediği başlangıcı yapamayan Kayserispor'da Şamil Çinaz, Rajko Rotman, Kana Bıyık ve Tiago Lopes takımını eksik bıraktı.

DERBİ OLAYLI GEÇTİ

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 2-2 biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından olaylar çıktı.

Karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus, maçın sonunda Galatasaray'dan Ndiaye, Fenerbahçe'den ise Roberto Soldado ve Jailson'a kırmızı kart çıkardı.

Ligin ilk haftasında oynanan Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor maçında da 3 kırmızı kart çıkmıştı.

Bu sezon şu ana kadar en fazla sarı kart ise 8. haftadaki Atiker Konyaspor-Beşiktaş maçında gösterildi. 2-2 biten maçın hakemi Ümit Öztürk, 1 kez kırmızı, 12 kez de sarı kartına başvurdu.

Öte yandan, ligin en fazla sarı kart gören takımı olarak Antalyaspor (36) dikkati çekti.

"ÜÇ BÜYÜKLER"İN KART RAPORU

Lider Medipol Başakşehir'in ardından ikinci sırada yer alan Galatasaray, 12 haftalık bölümü 24 sarı ve 2 kırmızı kartla geçti.

Bu bölümü Beşiktaş, 32 sarı, 3 kırmızı, Fenerbahçe de 27 sarı, 3 kırmızı kartla tamamladı.

KART DOSYASI

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun 12 haftalık periyodunun kart istatistikleri şöyle:

TakımlarSarı kartKırmızı kart
Kasımpaşa18-
Trabzonspor21-
Medipol Başakşehir26-
Bursaspor29-
Büyükşehir Belediye Erzurumspor231
Evkur Yeni Malatyaspor281
Akhisarspor301
Demir Grup Sivasspor242
Galatasaray242
Göztepe252
MKE Ankaragücü292
Atiker Konyaspor302
Antalyaspor362
Aytemiz Alanyaspor223
Fenerbahçe273
Beşiktaş323
Kayserispor214
Çaykur Rizespor186

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Süper Lig'in centilmeni Kasımpaşa
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