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, yönetiminde çalıştı

, Spor Toto 1. Lig ekibi 'la ilk antrenmanına çıktı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.11.2018 20:22
Adana Demirspor, Yılmaz Vural yönetiminde çalıştı

Dün mavi-lacivertli takımla sözleşme imzalayan Vural, bugün Aytaç Durak Tesisleri'ne gelerek futbolcularla toplantı yaptı.

Akdeniz ekibi daha sonra Yılmaz Vural idaresinde yaptığı antrenmanda, ısınma ve koordinasyon hareketleri, koşu ve kültür-fizik çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmana, Benin Milli Takımı kadrosuna davet edilen Mickael Pote ve sakatlığı süren İsmail Konuk ile kadro dışı bırakılan Batuhan Karadeniz ile Murat Akın katılmadı.

Hafif sakatlıkları bulunan Anderson Oliviera ile Herve Kage de salonda çalıştı.

Antrenmanı izleyen Adana Demirspor taraftarları Yılmaz Vural'a sevgi gösterisinde bulundu.

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Adana Demirspor, Yılmaz Vural yönetiminde çalıştı
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