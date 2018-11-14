Beşiktaş, 10 eksikle çalıştı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1,5 saat sürdü.

Antrenmana milli takımlarda olan; Ljajic, Atiba, Larin, Vida, Pepe, Babel, Medel, Roco, Oğuzhan ve Güven katılmadı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, küçük oyunların yer aldığı çalışmalar, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman kondisyon koşuları ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 16.00'da yapacağı antrenmanlarla devam edecek.