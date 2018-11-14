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, 10 eksikle çalıştı

Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başlayan 'ta 10 futbolcu antrenmana katılmadı

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.11.2018 18:34 Güncelleme Tarihi: 15.11.2018 01:42
Beşiktaş, 10 eksikle çalıştı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1,5 saat sürdü.

Antrenmana milli takımlarda olan; Ljajic, Atiba, Larin, Vida, Pepe, Babel, Medel, Roco, Oğuzhan ve Güven katılmadı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, küçük oyunların yer aldığı çalışmalar, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman kondisyon koşuları ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 16.00'da yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

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Beşiktaş, 10 eksikle çalıştı
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