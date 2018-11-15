Taraftar kimliğine bürünmüş bir grup provokatörün milli ve manevi değerlere hakaret ettiği görüntüler 10 Kasım günü servis edildi. A Haber, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a ulaştı ve provokasyon görüntülerini sordu. Ali Koç, milli ve manevi değerlere hakaret içeren videoya sert tepki gösterdi. Görüntülerin Fenerbahçe Spor Kulübü açısından asla kabul edilemez olduğunu söyledi ve Fenerbahçelilik değerlerine işaret etti.

Ali Koç'tan milli ve manevi değerlere hakaret içeren videoya sert tepki

"BU TÜR DAVRANIŞLAR HEM DEĞERLERİMİZE HEM DE MİLLİ BİRLİĞİMİZE, BÜTÜNLÜĞÜMÜZE AYKIRI"

Ali Koç'un açıklaması şöyle:

"Bu tür sloganlar, tezahüratlar, 111 yıllık dev kulübün değerlerine yakışmıyor. Fenerbahçelilik değerleri milli birlik ve bütünlüğü kapsar. Bu tür davranışlar hem değerlerimize hem de milli birliğimize, bütünlüğümüze aykırıdır. Fenerbahçe Spor Kulübün olarak her zaman Atatürk'ün izinde toplumun tüm değerlerine sonuna kadar saygılı olmayı kendisine rehber edinmiş bir kulübüz."

PROVOKASYON GÖRÜNTÜLERİNİN KAYDI 10 KASIM GÜNÜNE AİT DEĞİL

A Haber, Fenerbahçe'nin iletişim ekibiyle de konuştu. Buna göre; provokasyon kaydı 10 Kasım gününe ait değil, aksine 23 Temmuz 2018 gününe ait. Hatta o tezahüratın sosyal medyada sözlü olarak paylaşımı daha da eski; 2016. Fenerbahçe Kulübü yetkilileri, provokasyona soyunan o gruptakiler ve sosyal medya hesaplarıyla ilgili emniyet güçleriyle istişare içinde olduklarını da söylediler.