Güneş’i isteyen yok

BUGÜN NELER OLDU

Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı ile bir araya gelen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş içindedi ve bu nedenle de isminin milli takımla anılmasının çok normal olduğunu söyledi. Orman, "Biz de spor yöneticisiyiz. Bir gün spor bakanı, bir gün federasyon başkanı, bir gün belediye başkanı oluyoruz. Böyle sporun içinde ve toplumun önünde olunca bir şekilde ismin geçiyor. Bu iddiaların şu an itibarıyla aslı yok" diye konuştu. Türk futbolunda yaşanan mali sıkıntıya da değinen Orman," ifadelerini kullandı.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, mezun olduğu Trabzon Lisesi'nin düzenlediği etkinlikte 48 yıl sonra sınıf arkadaşlarıyla bir araya geldi. Arkadaşlarıyla sohbet ederek anılarını paylaşan tecrübeli teknik adam, daha sonra öğrenim gördüğü sınıfa giderek sırasına oturdu. Yapılan yoklamanın ardından konuşan Güneş, "Hayat bizi öyle bir sınıfa getirdi ki her şey karıştı orada. İngilizce, Almanca, yaşı küçük ya da büyük, hep beraber burada okuduk. O zaman Hababam Sınıfı yoktu ama aslında Hababam Sınıfı bizdik" ifadelerini kullandı.