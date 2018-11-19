Lucescu hakimiyetini kaybediyor! Milli davete icabet etmediler

Uluslar Ligi'nde Rusya ve İsveç'e kaybeden Türkiye son sırada yer aldı ve B'den C Ligi'ne düştü. A Milli Takım'ın başında çıktığı 16 maçta sadece 4 galibiyet gören Mircea Lucescu saha içinde olduğu kadar saha dışında da hakimiyetini yitirdi. Milli takımda ciddi bir disiplin sorunu olduğu belirtilirken, Rumen teknik direktörün otoritesi de tartışılmaya başlandı.

ÖZEL MAÇI ÖNEMSEYEN YOK!

İsveç ve Ukrayna maçları öncesinde aday kadronun belirlenme aşamasında ufak çaplı bir kriz yaşandığı ortaya çıktı. Davet alan bazı milli oyuncuların, lig maçlarını bahane ettiği ve İsveç karşılaşmasının ardından aday kadrodan affını istedikleri öğrenildi. Milli takım içinde Ukrayna ile oynanacak hazırlık maçı hiç önemsenmezken, Lucescu'nun İsveç karşısında süre alamayan isimlere forma şansı vermesi bekleniyor.

3 OYUNCU EVLERİNE DÖNDÜ

A Milli Takım'ın İsveç'e 1-0 yenildiği maçın ardından 3 futbolcu kadrodan çıkarıldı. Hasan Ali Kaldırım'ın sol arka adalesindeki sakatlık nedeniyle kadro dışında bırakıldığı açıklandı. F.Bahçeli oyuncu, İsveç maçının 87. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Karşılaşma öncesi ısınırken kasık adalesinde zorlanma yaşayan ve sahaya çıkamayan Serdar Aziz ile ayağındaki sakatlıkla ilgili tedavisine kulübünde devam etmesi uygun görülen Hakan Çalhanoğlu aday kadrodan çıkarıldı.

'APTALCA FUTBOL OYNATIYOR'

Rus basını İsveç maçında sahadan 1-0'lık yenilgi ile ayrılan Mircea Lucescu'yu böyle eleştirdi ve yeni bir iddia ortaya attı: "Zenit'ten sonra Türkiye'den de kovulacak"... Türk Milli Takımı'nın başına geçmeden önce Zenit'i çalıştıran Rumen teknik adamın performansını değerlendiren Championat gazetesi yazarı Romanov, "Lucescu'nun aptalca oynattığı futboldan sonra Türklerin gol bulma şansı yoktu ve bulamadılar da. Lucescu muhtemelen bu berbat sonuçların ardından Zenit'ten sonra Türkiye'den de kovulacak" değerlendirmesinde bulundu.

HAKEM 2 PENALTI SÖZÜ VERMİŞ!

Türkiye maçının yankıları İsveç'te de sürüyor. Ülkenin önde gelen gazetesi Aftonbladet'e konuşan futbolcu Marcus Berg, Rumen hakem Istvan Kovacs'ın ikinci yarı için İsveç lehine 2 kez penaltı noktasını göstereceği yönünde söz verdiğini öne sürdü. Berg yaptığı açıklamada, "Hakemle devre arası konuşmam oldu. Bana 'Eğer itiraz ettiğin pozisyonda penaltı varsa sana ikinci yarı iki penaltı veririm' dedi' ifadelerini kullandı. Berg, "Hakem size kazanmanız için yardım mı etti?" sorusuna ise ''Bilmiyorum. Benim bildiğim maçta iki penaltımız vardı, hakem birini verdi" yanıtını verdi. İsveç'in galibiyet golünü 71'de penaltıdan Granqvist atmıştı.

MİLLİLER ANTALYA'DA

A Milli Takım Ukrayna ile yarın oynayacağı özel maçın hazırlıklarına dün sabah Konya'da başladı. Akşam saatlerinde ise maçın oynanacağı Antalya'ya gitti.

LEVENT TÜZEMEN

AT SAHİBİNE GÖRE KİŞNİYOR

Lucescu'nun çalıştırdığı hiçbir kulüpte disiplin olmadı ki milli takımda olsun. Galatasaray'daki ilk yılında futbolcular istemedi diye Fenerbahçe deplasmanında Jardel'i oynatamadı. İkinci yılında yaşanan sıkıntıları hep Abdurrahim Albayrak çözdü. Beşiktaş'ta futbolcular üzerine yürüdü hatta İlhan Mansız ayakkabısını fırlatmaya çalıştı ama tüm otoriteyi Sinan Engin kurdu ve olayları önledi. Milli takımda asla pazarlık olmaz. Eğer bazı oyuncular, "İsveç maçında oynarız ama Ukrayna karşısına çıkmayız" diyorlarsa ve buna Lucescu sessiz kalıyorsa milli takımda bir disiplin sorunu var demektir. Bir yönetici bana iki şey söyledi: 1- Lucescu futbolculara duygusal katkı sağlayamıyor. 2- Takımda disiplin yerlerde sürünüyor. Sonuç; at sahibine göre kişniyor!

AHMET ÇAKAR

BEKLENTİSİ YOK Kİ KATKISI OLSUN

Lucescu, Türk futbolu için artık 'zul' durumundadır. Katkısı sıfır… Ama milyonlarca Euro para kazanıyor. Futboldan hiçbir beklentisi olmayan bir insan, iyi niyetli de olsa, bu ülke futboluna hiçbir şey veremez. Bir de gördüğümüz kadarıyla milli takımda futbolcuya dayalı düzen ve tavizler başlamış durumda. Ne demek "O maçta oynarım, bu maçta oynamam." Milli takımda böyle şeyler olur mu? Bunun baş sorumlusu Lucescu'dur ve Futbol Federasyonu'nun yerinde olsam ondan bir beklenti kalmadığı için görevi yerli bir teknik adama veririm. Zira önceki gece gördük ki takım bireysel anlamda iyi oyunculardan oluşmuş olsa bile motivasyon ve oyuna müdahaleler çok eksik.