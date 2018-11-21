Erwin Koeman'dan Cimbom taktiği

Fenerbahçe'de zorlu Trabzonspor maçı öncesinde teknik direktör Erwin Koeman'ın kafasındaki taktik yavaş yavaş şekilleniyor. Hollandalı teknik adam, pazar akşamı 2-2 sona eren Galatasaray derbisindeki taktikle sahaya çıkacak. Koeman, önce rakibin hamlesini görecek, ardından kendi hamlesini yaparak kazanmaya çalışacak. Saha ve seyirci avantajının rakibe coşku katacağını hesap eden Koeman, ekibiyle yaptığı değerlendirmede yaşanabilecekleri özetledi: YARDIMLAŞMAYI ÜST SEVİYEDE TUTMAK ŞART
"Sahaya coşku ile çıkacaklar. Hızlı başlayıp bir an önce skoru bularak üzerimizde baskı kurmak isteyecekler. Maçın başında buna izin verebiliriz. Daha sonra ise onların oyundan düşmesini bekleyip biz hamlemizi yapacağız"
ifadelerini kullanan Koeman, maçın başında rakibin baskısına sert reaksiyon vermeleri gerektiğinin de altını çizdi: "Bu dakikalarda taraftarı arkalarına alıp bizi zorlayacaklar. Takım olarak yardımlaşmayı üst seviyede tutarsak, bu baskıyı bitiririz. Tribünler oyundan düştüğünde ise kendi futbolumuzu oynayacağız. İşte o zaman tüm kozlar elimizde olacak." G.SARAY MAÇINI EZBERLEDİ
Fenerbahçe teknik heyeti, Trabzonspor'u analiz ederken özellikle Galatasaray karşısında aldıkları 4-0'lık galibiyetin üzerinde durdu. Bu maçta Galatasaray'ın yaptığı hatalar tek tek not edilirken futbolculara bilgilendirme yapılacağı, neler yapılmaması gerektiği konusunda Galatasaray derbisinin örnek gösterileceği bildirildi. GENİŞ ALAN BIRAKMAYIN!
Hollandalı çalıştırıcı Erwin Koeman, stratejisini ise "Rakibe geniş alan bırakmama"
olarak belirledi. Hollandalı teknik adam, Trabzonspor'un ön alanda hızlı oyunculara sahip olduğunu, geniş alan bulmaları halinde skora rahatlıkla gideceklerini ifade etti ve talebelerinden buna kesinlikle izin vermemelerini istedi.