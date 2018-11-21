Erwin Koeman'dan Cimbom taktiği

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'de zorlu Trabzonspor maçı öncesinde teknik direktör Erwin Koeman'ın kafasındaki taktik yavaş yavaş şekilleniyor. Hollandalı teknik adam, pazar akşamı 2-2 sona eren Galatasaray derbisindeki taktikle sahaya çıkacak. Koeman, önce rakibin hamlesini görecek, ardından kendi hamlesini yaparak kazanmaya çalışacak."Sahaya coşku ile çıkacaklar. Hızlı başlayıp bir an önce skoru bularak üzerimizde baskı kurmak isteyecekler.ifadelerini kullanan Koeman, maçın başında rakibin baskısına sert reaksiyon vermeleri gerektiğinin de altını çizdi:Fenerbahçe teknik heyeti, Trabzonspor'u analiz ederken özellikle Galatasaray karşısında aldıkları 4-0'lık galibiyetin üzerinde durdu.Hollandalı çalıştırıcı Erwin Koeman, stratejisini iseolarak belirledi. Hollandalı teknik adam, Trabzonspor'un ön alanda hızlı oyunculara sahip olduğunu, geniş alan bulmaları halinde skora rahatlıkla gideceklerini ifade etti ve talebelerinden buna kesinlikle izin vermemelerini istedi.