Fırtına Fener’i sildi süpürdü!

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe karşısında sahadan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, istatistik değerlerde de rakibine büyük üstünlük sağladı. Fırtına, karşılaşma boyunca Fenerbahçe kalesine 26 şut gönderirken, 8'inde isabetli sağladı. Bu değer, bordo-mavili ekibin sezon rekoru olarak rakamlara yansıdı.Sarı-lacivertliler ise karşılaşmayı 11 şut ve 3 isabetli şut performansı ile tamamladı. Sadece 1 isabetli orta yapabilen Fenerbahçe, 3 maçlık çıkışın ardından büyük bir hüzün yaşadı.TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ünal Karaman, takımın sahada bir duruş gösterdiğini belirtirken talebelerine espri ile karışık göndermede bulundu. Tecrübeli hoca, "Fenerbahçe karşısında daha farklı kazanabilirdik. Ama illa ki bize eziyet çektirecekler, acı çektirecekler. Yine de mücadaleleleri için oyuncularıma teşekkür ediyorum" dedi.İki kulüp arasında 8 yıl aradan sonra bir ilk yaşandı. 2010-11 sezonundan sonra Trabzon'a gelen ilk Fenerbahçe Başkanı olan Ali Koç, karşılaşmayı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile birlikte izledi.F.BAHÇE'NİN tecrübeli oyuncularından Mehmet Topal, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Çok fazla söylenecek bir şey yok. Bu mağlubiyet iyi olmadı. Sakat ve cezalı oyuncularımız vardı. 2 ay aradan sonra benim için de iyi maç olmadı, yapamadık" dedi. Topal,sorusuna ise,cevabını verdi.90 dakikanın ardından sahada ve tribünlerde yaşanan coşku bordo-mavililerin soyunma odasında da devam etti. Futbolcular hep birlikte galibiyet pozu verdi.Trabzonsporlu taraftarlar, Fenerbahçe maçında tribünleri tamamen doldurdu. Karşılaşma öncesi dev koreografi büyük ilgi çekti. Bordo, mavi ve beyaz kartonlardan kulübün logosunu yapan Trabzonsporlu futbolseverler, ayrıca maraton tribününde avcundaki kanaryayı sıkıca kavrayan bordo- mavi renklerdeki 'Temel Reis' görseli açtı. Koreografideki "Özgür kalacak kadar masum değilsin" yazılı pankart da dikkat çekti. Maçı 41 bin taraftar izledi.