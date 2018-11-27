Ve Terim konuşuyor

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER LIG'DE 10 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, iki haftadır tribüne çıkıyor ve basın toplantısına katılamıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, suskunluğunu Şampiyonlar Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova deplasmanında bozacak. Sarı-kırmızılı takım bugün TSİ 11:00'de Rusya'nın yolunu tutacak, Terim ise TSİ 18:00'de Şampiyonlar Ligi için düzenlenecek toplantıda gazetecilerin karşısına çıkacak.G.Saray, Beşiktaş derbisi öncesi 1 Aralık Cumartesi günü saat 19:05'te Türk Telekom Stadyumu'nda taraftara açık antrenmana çıkacak. GS Store'larda minimum 19.05 TL'lik alışveriş yapan taraftarlar, antrenmanı tribünden izleme hakkına sahip olacak.