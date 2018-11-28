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Tekrar PFDK’lık olan : Artık konuşmam

Giriş Tarihi: 28.11.2018
Tekrar PFDK’lık olan Mustafa Cengiz: Artık konuşmam
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, TV'de yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle, G.Saray'ın stoperi Serdar Aziz ise sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Daha önce 105 gün hak mahrumiyeti cezası alan Cengiz, yaptığı kısa açıklamada "Bunu bekliyordum. Artık herhangi bir şey söylemeyeceğim. Her şeyi zaman gösterecek" dedi.

TRANSFER YASAĞI
G.Saray Basketbol Takımı'na, 2016-17 sezonunda forma giyen Tibor Pleiss'in 279 bin Euro'luk alacağı nedeniyle FIBA'dan transfer yasağı geldi. Sarıkırmızılılar, Eylül ayında yine ödemelerde yaşadığı sıkıntı nedeniyle aldığı transfer yasağını FIBA ile anlaşarak kaldırmıştı.
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Tekrar PFDK’lık olan Mustafa Cengiz: Artık konuşmam
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