Tekrar PFDK’lık olan Mustafa Cengiz: Artık konuşmam

BUGÜN NELER OLDU

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, TV'de yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle, G.Saray'ın stoperi Serdar Aziz ise sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Daha önce 105 gün hak mahrumiyeti cezası alan Cengiz, yaptığı kısa açıklamadadedi.G.Saray Basketbol Takımı'na, 2016-17 sezonunda forma giyen Tibor Pleiss'in 279 bin Euro'luk alacağı nedeniyle FIBA'dan transfer yasağı geldi. Sarıkırmızılılar, Eylül ayında yine ödemelerde yaşadığı sıkıntı nedeniyle aldığı transfer yasağını FIBA ile anlaşarak kaldırmıştı.