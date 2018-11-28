Yaptın, yine yaparsın

Galatasaray bugün Rusya'da Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderini belirleyecek bir maça
çıkıyor.
İstanbul'da 3-0 yendiği Lokomotiv Moskova ile deplasmanda
karşılaşacak olan Aslan, gruptan çıkma iddiasını sürdürmek
için kazanmak zorunda. Aslan, rakibi karşısında elde edeceği galibiyet ya da beraberlikte, Avrupa Ligi'ne kalmayı da garantileyecek
.
Gruptaki diğer maçta ise Porto sahasında Schalke'yi ağırlayacak. Saat:
20.55 Yayın:
beIN Sports 1 Stat:
RZD Arena Sıcaklık:
-8 derece Hakem:
Antonio Mateu Lahoz DÖRTLÜ SAVUNMAYA DÖNÜŞ
Kayseri ve Konya maçlarına üçlü savunma ile çıkan G.Saray, tekrar dörtlü defansa dönüyor. Beşiktaş'a karşı Serdar Aziz'in cezalı olmasını dikkate alan Fatih Terim, derbi provasını Rusya'da yapacak ve Moskova deplasmanında 4-3-3 sistemi ile sahaya yayılacak. Beşiktaş'a cezalı olan Serdar Aziz, Donk, Ndiaye ve Rodrigues, Lokomotiv maçında ilk 11'de olacaklar. Derbiyi de düşünen Terim, rotasyon yapıp Maicon, Selçuk ve Onyekuru'yu dinlendirecek. Sakatlıkları olan Belhanda, Sinan ve Emre Akbaba ise kadroda yok. ASLAN BUZ KESTİ
Galatasaray, Moskova'da dondurucu bir soğukla karşılaştı. Kar yağışının etkili olduğu şehirde maç saatinde hava sıcaklığının -8 derece olarak tahmin ediliyor. Sarı-kırmızılılar, son idmanını karla kaplı zeminde yaparken, teknik heyet de sürekli zemini inceledi. RODRİGUES'E KUTLAMA
Soğuk hava ve karlı zeminde gerçekleştirilen antrenmanın ardından otelde kutlama yapıldı. Sarı-kırmızılılar, 28 yaşına giren Rodrigues'in doğum günü için pasta kesti. 1 SORU 2 CEVAP Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçında nasıl oynamalı?
LEVENT TÜZEMEN
Hızlı silahlar Rodrigues ve Onyekuru G.Saray, İstanbul'da Lokomotiv'i yenerken çok doğru bir sistemle oynadı.
Topu rakibe verip güvenli oyun
içinde alan savunmasını akıllıca
yaptı, Lokomotiv'in kenarlardaki
çabuk oyuncularına geniş alan
vermedi ve kazandıkları toplarla
hızlı hücuma çıkarak pozisyonlar
üretti. Moskova'da G.Saray'ı soğuk bir hava bekliyor.
Öncelikle iyi giyinmek gerekir.
Sonra da İstanbul'daki gibi kompakt
oyunla rakibi durdurup
Rodrigues ve Onyekuru gibi hızlı
silahlarıyla pozisyonlar üretir. Lig
yarışında dar kadroyla yıpranan
Terim, Moskova'da hem derin
bir kadroya kavuşacak hem de
Schalke'de oynatamadığı orta
sahanın beyni Fernando'yu
kadroya katacak. Göbekte Ndiaye ile Fernando oynarsa Donk tıpkı İstanbul'daki gibi savunmada görev yapabilir. BÜLENT TİMURLENK
Cezalılar kilit adamlar olacak
G.Saray'ın
gruptan çıkma şansı çok zor. Ancak Avrupa Ligi'nde yolunu uzatabilir.
Sezonun en iyi futbolunu oynadıkları Lokomotiv Moskova maçının, rövanşında sakatlıklar kadar Moskova'nın -10 dereceye varan soğuğu da Galatasaray'ı etkileyecek.
Kontraatağa açık oyunculara sahip G.Saray'ın Moskova karşısında alacağı 1 puan, Beşiktaş derbisi öncesinde bence yeterlidir. Ligde cezalı olan Donk, Rodrigues ve Ndiaye, Moskova'da kilit adamlar olacaklar. Oynayacakları futbolla kendilerinin kafes dövüşçüsü değil futbolcu olduklarını hatırlatırlarsa G.Saray İstanbul'a başı dik döner.