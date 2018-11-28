Yaptın, yine yaparsın

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray bugün Rusya'daçıkıyor.İstanbul'da 3-0 yendiği Lokomotiv Moskova ile deplasmandakarşılaşacak olan Aslan, gruptan çıkma iddiasını sürdürmekiçin kazanmak zorunda. Aslan, rakibi karşısında elde edeceğiGruptaki diğer maçta ise Porto sahasında Schalke'yi ağırlayacak.20.55beIN Sports 1RZD Arena-8 dereceAntonio Mateu LahozKayseri ve Konya maçlarına üçlü savunma ile çıkan G.Saray, tekrar dörtlü defansa dönüyor. Beşiktaş'a karşı Serdar Aziz'in cezalı olmasını dikkate alan Fatih Terim, derbi provasını Rusya'da yapacak ve Moskova deplasmanında 4-3-3 sistemi ile sahaya yayılacak. Beşiktaş'a cezalı olan Serdar Aziz, Donk, Ndiaye ve Rodrigues, Lokomotiv maçında ilk 11'de olacaklar. Derbiyi de düşünen Terim, rotasyon yapıp Maicon, Selçuk ve Onyekuru'yu dinlendirecek. Sakatlıkları olan Belhanda, Sinan ve Emre Akbaba ise kadroda yok.Galatasaray, Moskova'da dondurucu bir soğukla karşılaştı. Kar yağışının etkili olduğu şehirde maç saatinde hava sıcaklığının -8 derece olarak tahmin ediliyor. Sarı-kırmızılılar, son idmanını karla kaplı zeminde yaparken, teknik heyet de sürekli zemini inceledi.Soğuk hava ve karlı zeminde gerçekleştirilen antrenmanın ardından otelde kutlama yapıldı. Sarı-kırmızılılar, 28 yaşına giren Rodrigues'in doğum günü için pasta kesti.Topu rakibe verip güvenli oyuniçinde alan savunmasını akıllıcayaptı, Lokomotiv'in kenarlardakiçabuk oyuncularına geniş alanvermedi ve kazandıkları toplarlahızlı hücuma çıkarak pozisyonlarüretti.Öncelikle iyi giyinmek gerekir.Sonra da İstanbul'daki gibi kompaktoyunla rakibi durdurupRodrigues ve Onyekuru gibi hızlısilahlarıyla pozisyonlar üretir. Ligyarışında dar kadroyla yıprananTerim, Moskova'da hem derinbir kadroya kavuşacak hem deSchalke'de oynatamadığı ortasahanın beyni Fernando'yukadroya katacak.G.Saray'ıngruptan çıkma şansı çok zor.Sezonun en iyi futbolunu oynadıkları Lokomotiv Moskova maçının, rövanşında sakatlıklar kadar Moskova'nınKontraatağa açık oyunculara sahip G.Saray'ın Moskova karşısında alacağı 1 puan, Beşiktaş derbisi öncesinde bence yeterlidir. Ligde cezalı olan Donk, Rodrigues ve Ndiaye, Moskova'da kilit adamlar olacaklar. Oynayacakları futbolla kendilerinin kafes dövüşçüsü değil futbolcu olduklarını hatırlatırlarsa