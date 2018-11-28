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Yaptın, yine yaparsın

İstanbul’da 3-0 yendiği L. ile deplasmanda karşılaşacak olan G.Saray, Şampiyonlar Ligi’nde iddiasını sürdürmek için kazanmak zorunda

Giriş Tarihi: 28.11.2018
Yaptın, yine yaparsın
Galatasaray bugün Rusya'da Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderini belirleyecek bir maça çıkıyor. İstanbul'da 3-0 yendiği Lokomotiv Moskova ile deplasmanda karşılaşacak olan Aslan, gruptan çıkma iddiasını sürdürmek için kazanmak zorunda. Aslan, rakibi karşısında elde edeceği galibiyet ya da beraberlikte, Avrupa Ligi'ne kalmayı da garantileyecek. Gruptaki diğer maçta ise Porto sahasında Schalke'yi ağırlayacak.

Saat: 20.55
Yayın: beIN Sports 1
Stat: RZD Arena
Sıcaklık: -8 derece
Hakem: Antonio Mateu Lahoz

DÖRTLÜ SAVUNMAYA DÖNÜŞ
Kayseri ve Konya maçlarına üçlü savunma ile çıkan G.Saray, tekrar dörtlü defansa dönüyor. Beşiktaş'a karşı Serdar Aziz'in cezalı olmasını dikkate alan Fatih Terim, derbi provasını Rusya'da yapacak ve Moskova deplasmanında 4-3-3 sistemi ile sahaya yayılacak. Beşiktaş'a cezalı olan Serdar Aziz, Donk, Ndiaye ve Rodrigues, Lokomotiv maçında ilk 11'de olacaklar. Derbiyi de düşünen Terim, rotasyon yapıp Maicon, Selçuk ve Onyekuru'yu dinlendirecek. Sakatlıkları olan Belhanda, Sinan ve Emre Akbaba ise kadroda yok.

ASLAN BUZ KESTİ
Galatasaray, Moskova'da dondurucu bir soğukla karşılaştı. Kar yağışının etkili olduğu şehirde maç saatinde hava sıcaklığının -8 derece olarak tahmin ediliyor. Sarı-kırmızılılar, son idmanını karla kaplı zeminde yaparken, teknik heyet de sürekli zemini inceledi.

RODRİGUES'E KUTLAMA
Soğuk hava ve karlı zeminde gerçekleştirilen antrenmanın ardından otelde kutlama yapıldı. Sarı-kırmızılılar, 28 yaşına giren Rodrigues'in doğum günü için pasta kesti.

1 SORU 2 CEVAP
Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçında nasıl oynamalı?

LEVENT TÜZEMEN
Hızlı silahlar Rodrigues ve Onyekuru
G.Saray, İstanbul'da Lokomotiv'i yenerken çok doğru bir sistemle oynadı. Topu rakibe verip güvenli oyun içinde alan savunmasını akıllıca yaptı, Lokomotiv'in kenarlardaki çabuk oyuncularına geniş alan vermedi ve kazandıkları toplarla hızlı hücuma çıkarak pozisyonlar üretti. Moskova'da G.Saray'ı soğuk bir hava bekliyor. Öncelikle iyi giyinmek gerekir. Sonra da İstanbul'daki gibi kompakt oyunla rakibi durdurup Rodrigues ve Onyekuru gibi hızlı silahlarıyla pozisyonlar üretir. Lig yarışında dar kadroyla yıpranan Terim, Moskova'da hem derin bir kadroya kavuşacak hem de Schalke'de oynatamadığı orta sahanın beyni Fernando'yu kadroya katacak. Göbekte Ndiaye ile Fernando oynarsa Donk tıpkı İstanbul'daki gibi savunmada görev yapabilir.

BÜLENT TİMURLENK
Cezalılar kilit adamlar olacak
G.Saray'ın gruptan çıkma şansı çok zor. Ancak Avrupa Ligi'nde yolunu uzatabilir. Sezonun en iyi futbolunu oynadıkları Lokomotiv Moskova maçının, rövanşında sakatlıklar kadar Moskova'nın -10 dereceye varan soğuğu da Galatasaray'ı etkileyecek. Kontraatağa açık oyunculara sahip G.Saray'ın Moskova karşısında alacağı 1 puan, Beşiktaş derbisi öncesinde bence yeterlidir. Ligde cezalı olan Donk, Rodrigues ve Ndiaye, Moskova'da kilit adamlar olacaklar. Oynayacakları futbolla kendilerinin kafes dövüşçüsü değil futbolcu olduklarını hatırlatırlarsa G.Saray İstanbul'a başı dik döner.
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