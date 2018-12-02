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: "Fransa, grubumuzda büyük bir favori"

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası () Elemeleri H Grubu'nda Türkiye ile birlikte yer alan 'nın teknik direktörü , favori olarak Fransa'yı gördüğünü söyledi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.12.2018 16:17
Erik Hamren: Fransa, grubumuzda büyük bir favori

İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapılan kura çekiminde Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile eşleşen İzlanda'nın teknik direktörü Erik Hamren, TRT Spor'a açıklamada bulundu.

Türkiye ile son 2 yılda 4 kez karşılaştıklarını dile getiren İsveçli teknik adam, "Türkiye, iyi oyuncuları olan iyi bir takım. Umarım Türkiye'ye karşı aldığımız sonuçları aynı şekilde devam ettiririz. Fransa, grubumuzda büyük bir favori. Zor olacak. Küçük ayrıntılar sonuçta belirleyici olacak. Gruptan kimin çıkacağını küçük ayrıntılar belirleyecek." diye konuştu.

Ay-yıldızlı ekibi değerlendiren Hamren, "İsveçliyim. İsveç'e karşı oynadıkları maçı izledim. Çok iyi birçok oyuncu var. Yeni bir jenerasyon oluşturuyorlar. Kendilerine saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

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Erik Hamren: "Fransa, grubumuzda büyük bir favori"
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