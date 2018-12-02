Erik Hamren: "Fransa, grubumuzda büyük bir favori"

İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapılan kura çekiminde Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile eşleşen İzlanda'nın teknik direktörü Erik Hamren, TRT Spor'a açıklamada bulundu.

Türkiye ile son 2 yılda 4 kez karşılaştıklarını dile getiren İsveçli teknik adam, "Türkiye, iyi oyuncuları olan iyi bir takım. Umarım Türkiye'ye karşı aldığımız sonuçları aynı şekilde devam ettiririz. Fransa, grubumuzda büyük bir favori. Zor olacak. Küçük ayrıntılar sonuçta belirleyici olacak. Gruptan kimin çıkacağını küçük ayrıntılar belirleyecek." diye konuştu.

Ay-yıldızlı ekibi değerlendiren Hamren, "İsveçliyim. İsveç'e karşı oynadıkları maçı izledim. Çok iyi birçok oyuncu var. Yeni bir jenerasyon oluşturuyorlar. Kendilerine saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.