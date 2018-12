Samet Aybaba: Bu galibiyetler Antalya maçını daha da ön plana çıkardı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Mücadele eden bir takım haline geldik. Beni en çok bu mutlu ediyor. Oyuncularım sahanın her yerinde ellerinden geleni yapıyor. Maç boyunca 119 kilometre koşmuşuz. Keşke 9 kilometre az koşsaydık da doğru yerde koşsaydık. Oyuncuları tutamıyorsunuz maalesef. Bu maçları oynamak ve kazanmak kolay değil. Önde oynamak istiyorsunuz, savunmada küçük sorunlar var. Öne gitmek isterken de sorun yaşıyorsunuz. İlk yarı tek pozisyonumuz var ama ikinci yarı oyuna çok iyi başladık. Rakibimiz son 6 haftanın en iyilerinden. Hiç kaybetmediler. Dirençli oynadılar. Bu tür maçları kazanırsanız ivme olarak yukarılara oynama şansı çok yüksek oluyor. Oyuncularımı kutluyorum. Takımın bu kadar hızlı gidişinde taraftarının baskısı ve istediğinin önemli rol oynadığını düşünüyorum. Her maç çok zor. Eski maçlara baktığımızda 'Keşke şu maçları kazansaydık' diyoruz. Bu galibiyetler şimdi Antalya maçını daha da ön plana çıkardı. Burası futbol şehri. Kazanınca her şey güzel oluyor" dedi.