Ahmet Çakar: Maçta kural hatası var, tekrar edilebilir

SABAH Spor'un usta yazarlarından eski FIFA hakemi Ahmet Çakar, Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanan ve 2-2 beraberlikle tamamlanan maçta kural hatası olduğunu söyledi.

PENALTIDA KURAL ÇOK AÇIK

Dün gece Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında çok açık, izahı mümkün olmayan bir kural hatası yaşandı. Kasımpaşa penaltıyı kazandı. Penaltı kullandı, kaleci Harun kurtardı, dönen topu bir başka Kasımpaşalı Eduok gol yaptı. Fakat VAR hakemi orta hakemi uyardı, orta hakem videoya gitti, baktı ve Fenerbahçe lehine bir çift vuruş verdi. Kural çok açık...