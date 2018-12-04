Büyük maçlar büyük futbolcularla oynanır

BUGÜN NELER OLDU

Vodafone Park'ta taraftarları önünde maça hızlı başlayan veöne geçip, bu skorla da kazanan Beşiktaş'ta,teknik direktör Şenol Güneş'in sözleriydi. Tecrübeli hoca, maç öncesi oyuncularına yaptığı konuşmada,dedi. Maç başlar başlamaz baskı, pres ve yüksek tempo isteyen Güneş'in isteği oyuncuları tarafından yerine getirildi.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray'ı 1-0 yenen takımını soyunma odasında şu sözlerle kutladı:Yalnız son dakikalarda depar atamayanlar, sevinç turunda depar attılar (Caner Erkin ve Quaresma'yı kastederek). Onları gördüm unutmuyorum, onu söyleyeyim. Hepinize teşekkür ediyorum emekleriniz için.İnşallah bunu devam ettiririz. Önümüzde maçlar var.Şenol Güneş'in karşılaşma sonrası yap tığı 'Kartal pençesi' sevinci taraftarı mest etti. Siyah-beyazlılar, "Hoca zirveye pençeyi attı. Şampiyonluk geliyor' yorumları yaptı.