Futbola taze kan

BUGÜN NELER OLDU

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin 2021-22 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne ek olarak üçüncü bir turnuva hayata geçirileceğini açıkladı. Yeni turnuvada 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele edecek. Gruplarını lider bitirenler, son 16'ya kalacak.Gruplardan sonra eleme usulüyle oynanacak maçlar sonrası turnuvanın şampiyonu belirlenecek. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü turnuvasının şampiyonu, bir sonraki sezon Avrupa Ligi'ne doğrudan katılacak. Böylece üçüncü kupaya cazibe katmaya çalışılacak.TÜRKIYE'NIN mevcut sıralaması olan 10'unculukta kalması halinde Devler Ligi'ndeki 2 kontenjanını korusa da Kupa 2'ye sadece 1 takım gönderecek. Yeni turnuvaya 2 takım gönderecek olan Türkiye, Avrupa Ligi'nde 1, Şampiyonlar Ligi'nde ise iki temsilciyle yer alacak. Bu katılım kontenjanını artırmak için 7'nci sıraya yükselmek dahi yetmiyor.