Hücumda son 5 sezonun en kötüsü

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova mağlubiyeti sonrası Beşiktaş yenilgisi de önlenemedi. Sarı-kırmızılı takım son 8 maçından sadece bir galibiyet çıkarabilirken, performans karneleri ise son yılların en kötüsü oldu. Maç başına 1,6 gol, 13,1 şut ve 4,2 isabetli şut değerine sahip G.Saray,
bu alanda son beş sezonun en kötüsü olurken, bire birde adam geçme değeri 6,4, pas başarı yüzdesi de yüzde 81,4 oldu. Bu karneler de yine aynı dönemin en kötüsü olarak kayıtlara geçti. Fatih Terim'in ekibi yüzde 54,8 olan topa sahip olma ile 382 başarılı pas performansında da son 4 sezonunun gerisinde kaldı. GOL ORTALAMASI YÜZDE 27 DÜŞTÜ
GALATASARAY'IN gol ortalaması ise bir sezonda yüzde 27 düştü. Sarıkırmızılılar geçen sezon 2,20 olan değerini 1,60'a geriletirken, isabetli şut karnesi de yüzde 28 aşağıya indi. Geçen sezon 44 resmi maçın sadece 5'inde gol atamayan sarı-kırmızılılar, bu sezon 20 maçta 8 kez gol bulamadı.
Son 8 maçta 1 galibiyet alabilen sarı-kırmızılılar, 11 sezonluk Fatih Terim yönetiminde ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldı.