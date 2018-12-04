Hücumda son 5 sezonun en kötüsü

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova mağlubiyeti sonrası Beşiktaş yenilgisi de önlenemedi. Sarı-kırmızılı takım son 8 maçından sadece bir galibiyet çıkarabilirken, performans karneleri ise son yılların en kötüsü oldu.bu alanda son beş sezonun en kötüsü olurken, bire birde adam geçme değeri 6,4, pas başarı yüzdesi de yüzde 81,4 oldu. Bu karneler de yine aynı dönemin en kötüsü olarak kayıtlara geçti.GALATASARAY'IN gol ortalaması ise bir sezonda yüzde 27 düştü. Sarıkırmızılılar geçen sezon 2,20 olan değerini 1,60'a geriletirken, isabetli şut karnesi de yüzde 28 aşağıya indi.Son 8 maçta 1 galibiyet alabilen sarı-kırmızılılar, 11 sezonluk Fatih Terim yönetiminde ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldı.