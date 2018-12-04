İşte Euro 2020 rotası

BUGÜN NELER OLDU

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde H Grubu'nda yer alan Milli Takım'ın fikstürü belli oldu.ile eşleşen millilerin teknik direktörü Mircea Lucescu'nun istediği de oldu.Türkiye grup maçlarına 22 Mart 2019'da Arnavutluk deplasmanında start verirken, macera 17 Kasım 2019'da Andorra'da tamamlanacak.UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde ise A Ligi gruplarını lider bitiren ülkelerin katıldığı kura çekiminde; Portekiz ile İsviçre, Hollanda ile de İngiltere eşleşti.22 Mart 201925 Mart 2019Haziran 201911 Haziran 20197 Eylül 201910 Eylül 201911 Ekim 201914 Ekim 201914 Kasım 201917 Kasım 2019