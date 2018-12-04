İşte Euro 2020 rotası

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde H Grubu'nda yer alan Milli Takım'ın fikstürü belli oldu. Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra
ile eşleşen millilerin teknik direktörü Mircea Lucescu'nun istediği de oldu. Turnuvaya Fransa ile başlamak istemediğini dile getiren Rumen hoca, Horozlarla 3. maçta oynayacak.
Türkiye grup maçlarına 22 Mart 2019'da Arnavutluk deplasmanında start verirken, macera 17 Kasım 2019'da Andorra'da tamamlanacak. Evimizdeki ilk mücadele ise 25 Mart 2019'da Moldova ile.
UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde ise A Ligi gruplarını lider bitiren ülkelerin katıldığı kura çekiminde; Portekiz ile İsviçre, Hollanda ile de İngiltere eşleşti. H GRUBU MAÇLARI
22 Mart 2019 Arnavutluk (D)
25 Mart 2019 Moldova
8
Haziran 2019 Fransa
11 Haziran 2019 İzlanda (D)
7 Eylül 2019 Andorra
10 Eylül 2019 Moldova (D)
11 Ekim 2019 Arnavutluk
14 Ekim 2019 Fransa (D)
14 Kasım 2019 İzlanda
17 Kasım 2019 Andorra (D)