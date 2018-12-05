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Forvet adayları ve Okaka

Ara döneminde kadrosuna golcü takviyesi yapmayı planlayan siyah-beyazlılarda iki isim öne çıktı

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.12.2018
Forvet adayları Burak Yılmaz ve Okaka
Elinde üç forvetten genç Güven Yalçın dışında beklediği verimi alamayan Beşiktaş'ta ara tranfser dönemi için iki isim ön plana çıktı. Adaylardan birisi Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz, diğer aday ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'un formasını giyen İtalyan forvet Stefano Okaka… Çizme basını da Beşiktaş'ın Watford'da oynama şansı bulamayan Okaka'ya talip olduğunu yazdı. Haberde Watford'da istediğini bulamayan oyuncunun da bu transfere sıcak baktığı belirtildi. Okaka geçtiğimiz sezonun Ocak ayında Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak evrakları yetişmediği için transferi son anda gerçekleşmemişti.
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Forvet adayları Burak Yılmaz ve Okaka
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