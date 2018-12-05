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Son dakika: , ile anlaştı

, ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.12.2018 15:46 Güncelleme Tarihi: 5.12.2018 16:05
Son dakika: Kayserispor, Hikmet Karaman ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında 12 puan ile 17'nci basamakta yer alan Kayserispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yolların ayrılmasının ardından Hikmet Karaman'da karar kılındı.

Kayserispor Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Çakmak Uyar ve yönetici Serdar Maraşlı ile İstanbul'da bir otelde bir araya gelen Hikmet Karaman, burada yapılan görüşme sonrası sarı-kırmızılı takımı sezon sonun kadar çalıştırmak üzere anlaşmaya vardı.

Karaman ile ilgili gelişmeler; Altay-Kayserispor kupa maçı nedeniyle İzmir'de bulunan Başkan Erol Bedir'in onayına sunuldu. Bedir'in Karaman ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra ise Kayserispor'un yeni teknik direktörü Hikmet Karaman oldu.

Daha önce 2004-2005 sezonunda 27 maç takımın başında sahaya çıkan Hikmet Karaman bu gece İstanbul'dan Kayseri'ye geçecek ve yeni takımı ile çalışmalara başlayacak.

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Son dakika: Kayserispor, Hikmet Karaman ile anlaştı
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