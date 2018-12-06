Çizme inadı!

Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa'daki dev takımların dikkatini çeken 18 yaşındaki Ozan Kabak'ın
peşini İtalyan takımları bırakmıyor. Inter'in ardından Juventus da genç savunmacı için sarı-kırmızılı kulübe teklif yapmaya hazırlanıyor. İtalyan Tuttosport'un haberine göre, Portekkizli ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Juventus, Ozan için devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalacak.
Haberde ayrıca, daha önce nabız yoklayan Inter'in teklifini 7.5 milyon Euro'ya çıkardığı ancak Galatasaray yönetiminin bu rakama sıcak bakmadığı öğrenildi. İtalyanlar, 18 yaşındaki stoperle Manchester City ve Atletico Madrid'in de ilgilendiğini duyurdu.
Bu sezon toplam 13 maçta forma giyen Ozan, Şampiyonlar Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova maçında 14 kez ikili mücadele kazanıp 5 kez de top kapmış ve takımı 2-1 yenilmesine rağmen sahanın en iyisi olmayı başarmıştı.