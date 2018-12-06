Çizme inadı!

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa'daki dev takımların dikkatini çeken 18 yaşındakipeşini İtalyan takımları bırakmıyor. Inter'in ardından Juventus da genç savunmacı için sarı-kırmızılı kulübe teklif yapmaya hazırlanıyor.Haberde ayrıca, daha önce nabız yoklayan Inter'in teklifini 7.5 milyon Euro'ya çıkardığı ancak Galatasaray yönetiminin bu rakama sıcak bakmadığı öğrenildi. İtalyanlar, 18 yaşındaki stoperleBu sezon toplam 13 maçta forma giyen Ozan, Şampiyonlar Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova maçında 14 kez ikili mücadele kazanıp 5 kez de top kapmış ve takımı 2-1 yenilmesine rağmen sahanın en iyisi olmayı başarmıştı.