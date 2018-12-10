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İşte 'yi 'a götüren otobüs! Uçaktan konforlu

Akhisar deplasmanından 3-0'lık yenilgiyle dönerek küme düşme hattına gerileyen 'de Başkan , takımın 'a otobüsle döneceğini söyledi. Sarı-lacivertlilerin takım otobüsü, uçaktan daha konforlu olmasıyla dikkat çekiyor.

İHA DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.12.2018 22:27 Güncelleme Tarihi: 10.12.2018 07:43
İşte Fenerbahçe'yi İstanbul'a götüren otobüs! Uçaktan konforlu

Akhisarspor deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle dönen , 15. haftayı küme düşme hattında kapatırken, sarı-lacivertli taraftarlar, gerek Başkan 'a, gerek yönetime, gerekse de futbolculara büyük tepki gösterdi.

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İşte Fenerbahçe'yi İstanbul'a götüren otobüs! Uçaktan konforlu
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