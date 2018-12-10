İşte Fenerbahçe'yi İstanbul'a götüren otobüs! Uçaktan konforlu

Akhisar deplasmanından 3-0'lık yenilgiyle dönerek küme düşme hattına gerileyen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, takımın İstanbul'a otobüsle döneceğini söyledi. Sarı-lacivertlilerin takım otobüsü, uçaktan daha konforlu olmasıyla dikkat çekiyor.
Giriş Tarihi: 9.12.2018 22:27Güncelleme Tarihi: 10.12.2018 07:43
Akhisarspor deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle dönen Fenerbahçe, 15. haftayı küme düşme hattında kapatırken, sarı-lacivertli taraftarlar, gerek Başkan Ali Koç'a, gerek yönetime, gerekse de futbolculara büyük tepki gösterdi.