Ersun Yanal isim verecek Comolli görüşecek

Fenerbahçe'de Ersun Yanal dönemi, resmi açıklama gelmese de fiilen başladı... Eski teknik direktör Cocu'dan sonra Koeman ile de tarihi çöküşe devam eden sarı-lacivertlilerde 1.5 yıllık anlaşılan Yanal ile birlikte sportif direktör Comolli'nin görevi de değişiyor. Başkan Ali Koç'tan transfer planlamasının kendisine bırakılmasını isteyen Yanal, şartları kabul görünce Comolli ile çalışmaya 'tamam' dedi. Bundan sonra Comolli'nin Yanal'ın belirlediği isimler dahilinde transfer çalışmalarını yürüteceği ifade edildi. Bu gelişme, kulislerde 'Comolli bypass edildi' şeklinde yorumlandı.

ESKİ EKİBİYLE BİRLİKTE GELECEK

BU arada Yanal, F.Bahçe'de eski ekibine yapacağı tek takviyeyle yola devam edecek. Yanal'ın yardımcılıklarını Volkan Kazak ve Recep Karatepe yapacak. Niyazi Eniseler ve Noyan Dülek ise performans analisti olarak göreve gelecek. Kulüpte göreve yeni gelen kaleci antrenörü Alper Boğuşlu, Yanal'ın ekibine dahil olacak.

TARAFTARI ÇILDIRTAN PAYLAŞIM

Ersun Yanal açıklamasını sabırsızlıkla bekleyen F.Bahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından fikstür paylaşımı yapılınca isyan etti. Akhisar yenilgisinin ardından gönderilen ilk mesajın futbol, basketbol ve voleybolda maç programı olmasına sinirlenen Fenerbahçeli futbolseverler, "Biz hocayı bekliyoruz, onlar fikstür açıklıyor… Bu nasıl iş, artık açıklayın Yanal'ı… Kalbim kaldırmıyor, Ersun'u bekliyoruz, maç listesi veriyorlar… Geceden beri bu mesajı mı bekledik…" şeklinde yorumlar yaptılar.

- BİR GÖRÜŞ -

Gürcan Bilgiç

Comolli sadece pazarlık yapsın

geçen hafta bu konuyu detaylı belirtim; Yanal gelecek, kadro dışılar dönecek, sistem tek forvete dönecek. Comolli-Cocu ikilisinin yarattığı bu enkazı Ersun hoca tecrübesi ve taktik yeteneği ile biraz olsun ayağa kaldırır. Muhakkak cebinde oyuncu listesi duruyordur. Ancak Yanal'ın Samandıra'ya gelişi geciktikçe bugünkü facianın normale dönmesi de gecikecektir. Damien Comolli, en iyi bildi��i şeyi; kulüplerle görüşüp pazarlık yapmayı üstlensin. Takım yapılanmasını, bilenlere bıraksın.