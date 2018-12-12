Eşref Hamamcıoğlu: “Krizler iyi yönetilmedi”

Galatasaray Aralık ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda, Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, kulübün güncel konuları hakkında konuştu.

TFF ile olan anlaşmazlıklarına bir de Kulüpler Birliği'nin eklendiğini söyleyen Hamamcıoğlu, "Kulüpler Birliği'nin doğrudan kulübümüzü hedef alan ve ayrıcalık talep ettiğimizi iddia eden bir bildirisi damgasını vurmuştur. Burada üzücü olan bu metni Galatasaray üyesi olan bazı kulüp yöneticilerinin desteklemesidir. Cengiz'in sıklıkla gündeme getirdiği dahili mihraklardan kasıt budur. Bu konuda kendisinden daha net bir açıklama bekliyoruz. Bu konuda yönetim kuruluna dilekçeler verildiğini biliyoruz. Divan kurulu olarak tavsiyemiz, yönetim kurulumuz ve disiplin kurulumuzun ilgili tüzük maddeleri uygulayarak gereken süreci başlatması ve lüzum halinde de ilgili genel kurula getirilmesidir. Camiada ciddi bir hassasiyet var. En azından bunun genel kurula gitmeksizin yönetim ve disiplin kurulu tarafından usulüne uygun olarak yönetilmesini camia bekliyor" diye konuştu.



"KRİZLER İYİ YÖNETİLMEDİ"

2018 yılında kulübün mali, idari ve sportif olarak başarılı bir yıl geçirdiğinin söylenmesinin zor olduğunu vurgulayan Eşref Hamamcıoğlu, "Haksızlığa uğradığımız futbol maçları sonrasında yaşanan krizler iyi yönetilmemiş ve tarihinde ilk defa kulüp başkanımız 150 gün hak mahrumiyeti cezası almıştır. Divan toplantılarında yapılan telkin ve tavsiyelere rağmen kurumsal iletişime gereken özen gösterilmemektir. Galatasaray'a yakışan mücadele sürdürürken, kavgacı, kaba ve kontrolsüz bir üslup yerine sürekli istişare ederek akıllı bir yöntem uygulamaktır. Bizi diğer kulüplerden ayıran budur" şeklinde konuştu.



"BAŞKA BİR TAKIMIN BAŞARISIZLIĞI ÜZERİNE AVRUPA LİGİ'NE KATILABİLECEĞİZ"

Sportif açıdan yaşanılan başarısızlıklara örnek veren Hamamcıoğlu, "Basketbolda Eurocup'ta 6 takım arasında 5. sıradayız. Türkiye'de erkeklerde ve kadınlar basketbolda 6. sıradayız. Futbolda Şampiyonlar Ligi'nde nispeten kolay bir grupta yer almamız iddia edilmesine rağmen başarılı olamadık. Başka bir takımın başarısızlığı üzerine sevinç gösterileri içerisinde UEFA Avrupa Ligi'ne katılabileceğiz. Mali ve ticari performans açısından çok parlak olduğumuzu söylemek maalesef zor. Her ne kadar ülke bu konuda zor günler geçirmekteyse de bu bir kader değildir. Bazı mali tablolarda olumlu gelişmeler olsa da nakit sıkıntısı had safhadadır" diye konuştu.

Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ayrıca kurumsal zindeliğin sağlanması için mutlaka psikolojik sermeyenin olması gerektiğini belirtti.