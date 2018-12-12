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'in başarılı takımlarından , teknik direktör 'nin sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 12.12.2018 19:35 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 19:59
Kasımpaşa, Mustafa Denizli ile nikah tazeledi

Kasımpaşa, Mustafa Denizli'nin sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Mustafa Denizli ile sözleşme yenilendi. Teknik Direktörümüz Mustafa Denizli'nin sözleşmesi 2021 yılına kadar uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

2 Ekim'de resmi sözleşme imzaladığı Mustafa Denizli yönetiminde çıktığı ilk maçta Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Kasımpaşa, takip eden 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı ve ligde geride kalan 15 maç sonunda 26 puanla ikinci sıraya yerleşti.

Kasımpaşa, bugün yaptığı açıklamada bütün futbolcularıyla 2021 yılına kadar anlaşma sağlandığını açıklamıştı.

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Kasımpaşa, Mustafa Denizli ile nikah tazeledi
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