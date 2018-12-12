Kasımpaşa, Mustafa Denizli ile nikah tazeledi

Kasımpaşa, Mustafa Denizli'nin sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Mustafa Denizli ile sözleşme yenilendi. Teknik Direktörümüz Mustafa Denizli'nin sözleşmesi 2021 yılına kadar uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Mustafa Denizli ile sözleşme yenilendi



Teknik Direktörümüz Mustafa Denizli'nin sözleşmesi 2021 yılına kadar uzatılmıştır.



Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. pic.twitter.com/J8LTrEmeOp — KASIMPAŞA (@kasimpasa) 12 Aralık 2018

2 Ekim'de resmi sözleşme imzaladığı Mustafa Denizli yönetiminde çıktığı ilk maçta Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Kasımpaşa, takip eden 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı ve ligde geride kalan 15 maç sonunda 26 puanla ikinci sıraya yerleşti.

Kasımpaşa, bugün yaptığı açıklamada bütün futbolcularıyla 2021 yılına kadar anlaşma sağlandığını açıklamıştı .